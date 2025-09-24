Ourense albergará 59 de las 160 Casas do Maior de la red gallega

La Xunta pone en marcha dos Casas do Maior en el concello de San Amaro, e incrementará la red en Galicia hasta las 160, de las que 59 estarán en la provincia de Ourense. Con estos inmuebles persigue fomentar el envejecimiento activo y el bienestar de las personas mayores.

El delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó ayer a San Amaro para informar al alcalde, Fernando Rodríguez, que la Consellería de Política Social e Igualdade destinará más de 106.000 euros para la puesta en marcha de dos de estas casas en este municipio. Estos nuevos recursos, sumados a los ya existentes en este concello, permitirán atender hasta una veintena de mayores de forma totalmente gratuita.

El delegado territorial visitó una Casa do Maior ya existente en San Amaro, en la que destacó que en la última resolución de la convocatoria para la creación de veinte de estos recursos en diferentes concellos de Galicia, 6 pertenecen a la provincia de Ourense. Además de los dos centros de San Amaro, se suman los de A Mezquita, Quintela de Leirado, Maside y Petín, contando con una inversión de la Xunta de más de 306.000 euros.

Pardo destaca que a través de esta orden, que contó con un presupuesto de un millón de euros, el Gobierno gallego incrementará la red de casas de mayores de Galicia hasta las 160.

Por último, el delegado territorial recordó que la Xunta impulsó estos recursos pioneros con el objetivo de ofrecer una atención totalmente gratuita a los mayores que viven en los concellos más pequeños, potenciando así los cuidados de proximidad en el entorno y para ofrecer alternativas de asentamiento de población en el rural.