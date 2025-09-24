Música en directo en las Xornadas de Carne de Boi

Allariz acoge del 26 al 12 de octubre las XIV Xornadas de Carne de Boi. Participan 21 establecimientos que ofrecerán una amplia y variada propuesta culinaria con carne de bueyes de Allariz, criados en la finca de Valverde y propiedad de Okelan.

Los establecimientos elaborarán tapas (14 participantes) y menús y platos especiales, adaptados a todos los bolsillos. Un año más volverá el concurso «Papando no Boi», que premiará la fidelidad de los vecinos. La primera persona (con tarjeta ciudadana) que consiga consumir las 14 tapas participantes recibirá un premio directo de 100 euros para gastar en el comercio local. Y entre todas las cartillas completadas se sorteará un vale de 250 para gastar en el comercio y la hostelería local, así como 3 vales de 60 entre las cartillas con, por lo menos, 5 tapas consumidas. El sorteo será el 18 de octubre.

Como novedad, habrá música en directo en las tardes y las noches, y durante las mañanas de los sábados, en el mercado de la Biosfera, habrá degustaciones especiales de tapas elaboradas con carne de buey.