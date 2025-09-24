Multado por participar en un grupo de distribución de pornografía infantil

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense acogió ayer un juicio contra un hombre acusado de participar en un grupo de la aplicación de mensajería «Viber» en el que se distribuía material pornográfico de carácter infantil. El acusado, que carece de antecedentes penales, aceptó un acuerdo de conformidad por el que admitió los hechos y asumió una pena de multa, evitando de esta forma una condena de prisión.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos tuvieron lugar en febrero de 2022. En concreto, el día 19 de ese mes, alrededor de las 17.15 horas, el procesado se unió a un grupo de la citada aplicación, integrado por varios usuarios. «A sabiendas de que la finalidad principal del grupo era enviar archivos con contenido pornográfico infantil», según recoge la calificación fiscal.

Ya al día siguiente, el 20 de febrero, el hombre accedió a un vídeo compartido dentro del mismo grupo, que contenía pornografía infantil. Ese mismo día, además, envió un enlace al chat con el propósito de que otros miembros del grupo pudieran unirse a otro canal distinto.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para él una pena de seis meses de prisión, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, como medida accesoria por un delito de «acceso a sabiendas a pornografía infantil».

Sin embargo, durante la vista celebrada ayer en los juzgados de la capital ourensana, las partes llegaron a un acuerdo de conformidad, lo que permitió evitar la celebración del juicio con práctica de prueba.

En virtud de ese pacto, el acusado fue condenado al pago de una sanción económica de 720 euros, que podrá abonar de forma fraccionada a razón de 60 euros al mes a lo largo de un año. Asimismo, se le impuso la inhabilitación especial durante dos años para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto habitual con menores de edad.