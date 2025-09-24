Más de un millar de siniestros con animales en Ourense en menos de nueve meses y 13 personas heridas

La dispersión de los núcleos de población —hay más de 3.500 entidades—, el abandono del rural y del entorno forestal y la existencia de varias zonas de montaña atravesadas por una tupida madeja de carreteras locales, provinciales, autonómicas y nacionales, son factores relacionados con el gran número de siniestros de tráfico causados por la irrupción de animales en el asfalto. Sin que haya terminado el noveno mes del año, en Ourense se han registrado más de un millar de percances viales de este tipo, según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico. Los meses que quedan del año son uno de los periodos con más riesgo, por la pérdida de visibilidad entre la reducción de las horas de la luz y el efecto del mal tiempo. Además, tras la peor crisis de incendios forestales que se recuerda, con una enorme cicatriz y más de 106.000 hectáreas arrasadas en Ourense, las consecuencias en la seguridad vial de la pérdida de hábitats para la fauna es todavía una incógnita.

La gran mayoría de estos siniestros, que se producen cualquier día de la semana, a horas diversas y en todo tipo de vías, también en las principales carreteras, como la N-525 y la N-120, y a las de alta capacidad, como la A-52 y la AG-31 —aunque en las secundarias, con menor frecuencia de circulación, el riesgo es mayor— se saldan con daños materiales de distinta consideración, pero en ocasiones también se producen consecuencias personales. El peligro es alto cuando la velocidad es elevada, por el tipo de vía, y si se realiza una maniobra evasiva. Un joven de 24 años falleció y cuatro veinteañeros más que viajaban en el vehículo resultaron heridos. Uno de los lesionados quedó tetrapléjico. Ocurrió la madrugada del 21 de septiembre de 2013 en la A-52, en Cenlle, tras el vuelco de un automóvil después de intentar esquivar a una manada de jabalíes que había irrumpido en la calzada. Las autoridades en materia de tráfico recomiendan adecuar la velocidad al circular de noche. Si irrumpe un animal en la calzada sin margen para esquivarlo de forma segura, es conveniente sujetar el volante firmemente y no dar un volantazo. Una maniobra brusca puede desencadenar una salida de vía con consecuencias de tipo personal.

Entre el 1 de enero y el 16 de septiembre, la DGT contabilizó en Ourense 1.046 atropellos de fauna. En ese periodo un total de 13 personas resultaron heridas. Una, el día de Reyes a las 20.45 horas de la tarde, ya a oscuras, en la OU-901. Dos personas quedaron lesionadas tras la aparición de un jabalí el 13 de febrero por la noche. Hubo un herido por este tipo de siniestro la medianoche del 15 de marzo en la OU-105, en un percance causado por un jabalí. Otra persona resultó herida en un suceso con un perro en la OU-540, el 13 de abril a mediodía. Hubo un herido el día 29 de ese mes en un incidente con un jabalí en la OU-504, minutos antes de las 8 de la mañana. El 12 de junio a las 13 horas del mediodía, tras la irrupción de un perro en el kilómetro 145 de la A-52, una persona resultó herida. El 13 de julio por la tarde se registró un percance con un jabalí que se saldó con una persona herida. La irrupción de una oveja en la OU-531 el pasado 2 de agosto, a las 21.05 horas, dejó un herido. Un siniestro causado por un gato afectó a dos personas en la autovía AG-31, a última hora de la tarde del 8 de agosto, en el kilómetro 17. Un jabalí desencadenó otro siniestro con un lesionado en la OU-O508, la noche del 18 de agosto. El 10 de septiembre, a las 21.45 horas, la aparición de un jabalí en la OU-0519 afectó a una persona.

El 65% de los percances en carretera debido a la intromisión de la fauna en la calzada se debe a los jabalíes, responsables de 684 hechos hasta el 16 de septiembre. El siguiente animal que causa más atropellos es el corzo, con 272 casos en menos de 9 meses. Los ejemplares silvestres desencadenaron 996 de los 1.046 accidentes de este tipo. Entre los 43 animales domésticos involucrados en siniestros, 32 eran perros.