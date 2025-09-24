Imparten un curso gratuito para formar peones forestales
Ourense
La Fundación para la Orientación Profesional de Galicia (ForGA) organiza en su sede de Ourense un curso totalmente subvencionado de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. Esta formación está dirigida a personas desempleadas que quieran acceder a un puesto de peón forestal.
El curso incluye certificación oficial, prácticas profesionales y formación en prevención de riesgos laborales. Durante las clases, los alumnos aprenderán técnicas de repoblación forestal, mantenimiento de infraestructuras, desbroce y tratamientos básicos en el monte, entre otros temas.
Hay disponibles solo 15 plazas, y el único requisito es estar inscrito como demandante de empleo. Las solicitudes se pueden hacer directamente en la web www.forga.gal.
