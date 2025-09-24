Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Imparten un curso gratuito para formar peones forestales

Lucila González

Ourense

La Fundación para la Orientación Profesional de Galicia (ForGA) organiza en su sede de Ourense un curso totalmente subvencionado de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. Esta formación está dirigida a personas desempleadas que quieran acceder a un puesto de peón forestal.

El curso incluye certificación oficial, prácticas profesionales y formación en prevención de riesgos laborales. Durante las clases, los alumnos aprenderán técnicas de repoblación forestal, mantenimiento de infraestructuras, desbroce y tratamientos básicos en el monte, entre otros temas.

Hay disponibles solo 15 plazas, y el único requisito es estar inscrito como demandante de empleo. Las solicitudes se pueden hacer directamente en la web www.forga.gal.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents