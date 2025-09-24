Se enfrenta a un año de prisión por agredir a una mujer a la que no conocía

Una mujer fue juzgada en el Penal 2 de Ourense acusada de un delito de lesiones tras una agresión ocurrida el verano del 2023, en concreto el 16 de julio de ese año de madrugada en la Plaza del Trigo de la ciudad.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, sobre las 03.15 horas de esa madrugada, cuando ambas se encontraban en la citada plaza, la acusada inició una discusión por causas desconocidas con la víctima. En el transcurso de la pelea, la agarró y la tiró al suelo. Acto seguido, se sentó sobre su estómago y sujetó a la víctima por la cabeza, estrellándola repetidamente contra los adoquines del pavimento.

Esta agresión le provocó a la perjudicada una «herida incisa occipito-parietal» de aproximadamente tres centímetros, que requirió puntos de sutura y un tratamiento médico con una recuperación de doce días, durante los cuales estuvo impedida tres para realizar sus actividades habituales. No obstante, la víctima no sufrió secuelas permanentes.

Por estos hechos, la fiscal solicita para la acusada una pena de un año de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además del pago de una indemnización de 650 euros a la víctima.

Durante la vista oral, la acusada no compareció. Sin embargo, la víctima sí estuvo presente y relató con detalle los hechos.

Según su declaración, ella había acudido a buscar a su marido cuando fue abordada por la acusada que, sin mediar palabra, la agarró por la coleta y la lanzó al suelo, golpeándola repetidamente contra los adoquines. «A partir de ahí no sé, cuando me desperté, estaba ensangrentada en la ambulancia», afirmó la mujer que contó que recibió «6 o 7 puntos»

El novio de la víctima también prestó testimonio, explicando que minutos antes de la agresión él había sido atacado «en la calle de los Vinos», donde un hombre le dio un puñetazo y le robó el teléfono y la cartera. Este hombre, según su relato, estaba acompañado por la mujer que posteriormente agredió a su pareja sentándose en su estómago, de donde él mismo «la tuve que levantar».

Dos agentes de la Policía Local confirmaron que acudieron al lugar tras una llamada de emergencia «por una pelea». Al llegar no observaron altercados, pero sí «a una mujer sangrando abundantemente por la cabeza» que «identificó» a la agresora «señalándola». Según los policías, la acusada «nos dijo ‘he sido yo’» justificándose en que defendía a su novio. Uno de los agentes apuntó que «igual todos estaban un poco bebidos», aunque no pudo asegurarlo.

En las conclusiones, la Fiscalía defendió la «credibilidad y coherencia» del relato de la víctima y la importancia de la autoinculpación de la acusada contada por los agentes de Policía Local.

Por contra, la defensa pidió la absolución, alegando que no es posible asegurar con certeza que la mujer identificada fuera la agresora ya que la perjudicada «con los golpes no pudo ver quien era». Esta parte considera que «se identificó a una chica en la multitud pero no podemos asegurar que esa sea la agresora». Solicita una condena absolutoria.