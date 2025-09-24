Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cuarto Rallye Comarca de O Carballiño supera los 150 vehículos

A.F.

Ourense

O Carballiño colabora en el IV Rallye Comarca do Carballiño, que este año supera los 150 inscritos. Estará el fin de semana en la villa del Arenteiro, Piñor, Cea, San Amaro, Leiro, Amoeiro y Maside.El organizador, Jesús López, destaca la elevada participación de vehículos. El viernes comienza en el Parque Municipal carballiñés, el sábado los tramos Piñor-Cea, San Amaro, Leiro y Amoeiro-Maside. El último, de noche, en la Praza da Veracruz de O Carballiño.

