El Conservatorio de Ourense comienza el curso con 540 alumnos y 23 especialidades

Septiembre abre la puerta al otoño y las clases, pero en la Rúa Pablo Iglesias la vuelta a la rutina no suena sólo a revuelo y timbres de cambios de hora, también a música: el Conservatorio de Música Profesional de Ourense comenzó esta semana el nuevo curso, siendo el 69º curso académico completo de la historia del centro. Y lo hace con una cifra de matrículas nada despreciable: 540 alumnos se repartirán entre las 23 especialidades que se ofrecen.

Unas especialidades en las que destaca la diversidad. Además de las más conocidas, como el piano, la trompeta o el violín, también hay hueco para el departamento de instrumentos antiguos, que se destaca como uno de los más potentes de Galicia. Su inusual oferta lo destaca: solamente en este centro de la comunidad se puede estudiar órgano, y también es, junto a Pontevedra, el único en el que resuenan las cuerdas de la histórica viola de gamba, el instrumento que dominaba los graves en la Edad Moderna antes de la invención del violonchelo.

Además, el nuevo curso trae consigo una novedad internacional: tras trabajarlo durante el año pasado, han conseguido que les acepten su proyecto Erasmus +, en lo que será la primera ocasión para que su alumnado se internacionalice. Y es que aunque su profesorado ya había visitado otros países en proyectos anteriores, esta es la primera vez que el conservatorio de Ourense participa en el programa de movilidad por excelencia. La modalidad KA-122 en la que se inscribe (que contempla intercambios de corto y medio plazo para formación profesional) permitirá que en los próximos años jóvenes instrumentistas ourensanos se recorran Europa para aprender nuevas lecciones y culturas, y ya hay previsión de fechas y países en los que empezarán. «Lo vamos a hacer con un centro de Turquía, y contamos con que en 2026 haya una movilidad de alumnado y profesorado allí», explica Celia Adrián, profesora de acordeón y directora del centro.

Eso sí, la formación musical no está exenta de retos hoy en día. Celia detecta como principal complicación enseñar en torno a la cultura del esfuerzo en unas nuevas generaciones acostumbradas a las facilidades: «Ir contra la pantalla y la inmediatez en este alumnado cuesta. La formación musical, como el deporte, nos inculca disciplina, constancia, trabajo... y también valores, como la empatía o el saber estar. Trabajar eso con los chavales que empiezan en primero de Grado Elemental (el equivalente a la educación primaria), tratar de explicarle que tienen que trabajar un poquito todos los días porque tienen que aprender un lenguaje nuevo, es difícil», detalla.

A este se une la necesidad de poder distribuir la matrícula entre todos los instrumentos ofertados, que se complica al ver que la mayoría de futuros alumnos tienen un gusto al unísono: «De las 100 solicitudes que solemos tener cada año, igual el 90% quieren piano en primera instancia». Un inconveniente al que se le suma el corto pulmón de las escuelas municipales: mientras otros conservatorios de Galicia suelen nutrir sus plazas de instrumentos de viento con alumnos venidos de sus bandas populares, la provincia de Ourense sólo cuenta con cuatro de este tipo, y dos de ellas tienen su propio conservatorio. Aún así el Conservatorio de Ourense sabe salir adelante: el curso pasado, organizaron jornadas de puertas abiertas para que el futuro alumnado probase in situ varios instrumentos, y la respuesta fue ideal: «De las 30 y tantas familias que nos pedían piano, sólo 4 no cambiaron su decisión»; cuenta Celia.

Compaginar estudios, una tarea pendiente

Los estudiantes de conservatorio suelen ser un gran ejemplo de sacrificio y dedicación, pero es común ver cómo en los últimos cursos de Grado Profesional (el que sería secundaria), muchos alumnos deciden abandonar sus estudios musicales al complicarse compaginarlos con los de ESO o Bachillerato si quieren rendir con excelencia en ambos.Son muchos los jóvenes y profesores que han denunciado esta situación durante la última década, y aunque comienzan los frutos de sus protestas, queda mucho por avanzar. Es verdad que, desde 2022, se les permite terminar el Bachillerato en tres años, y la nueva ley de enseñanzas artísticas firmada en 2024 pretende equipararla con las universitarias, pero la mayor reclamación del colectivo sigue desatendida: los alumnos en últimos cursos de Profesional solicitan desde hace mucho una reserva de plazas de acceso a la universidad, similar a la que ya tienen los deportistas de élite. Estos beneficios acabarían con la desventaja competitiva que experimentan los estudiantes de enseñanzas artísticas respecto al alumnado convencial, y disminuiría el número de abandonos de la formación musical en Ourense y en el resto de centros de España, pues como apunta Celia Rodríguez, «generalmente la incompatibilidad de estudios por la que se dan de baja no es por que no puedan con las dos educaciones, sino porque ya tienen claro que para la carrera en la que quieren entrar van a necesitar una nota muy alta». Eso sí, Celia remarca un halo de esperanza, pues aunque es más que conocedora de este fenómeno, el número de bajas que ha tenido que firmar en su primer año como directora no es «tan alto como tenía en mente».