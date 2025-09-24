Condenado a dos años de cárcel el alcalde de Verín por obras en una iglesia

El alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, a raíz de unas obras realizadas sin la autorización de la Consellería de Cultura y sin licencia municipal en la iglesia de San Bartolomé.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Ourense, contra la que cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), le impone a Seoane, arquitecto de profesión, también una multa de 2.500 euros y lo ha inhabilitado durante un año para el ejercicio de la la actividad de promotor de obras. Sin embargo, ha quedado absuelto del delito de prevaricación urbanística del que estaba acusado.

Según el escrito fiscal, que pedía hasta seis años de cárcel y 12 de inahbilitación por los dos delitos, el acusado «en su condición de alcalde» procedió a la realización de obras en febrero de 2019 en el entorno de la iglesia de San Bartolomé, que más tarde un técnico del Servicio de Gestión Cultural de la Xunta visitó, emitiendo un informe en el que pedía al Ayuntamiento que paralizase cautelarmente las mismas por no contar con el informe de Patrimonio ordenando.

En sun declaración durante el juicio, el regidor sostuvo que actuó motivado por la urgencia y con el objetivo de proteger a los vecinos ante un posible derrumbe. «No era un proyecto, era una actuación de emergencia».