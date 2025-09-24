El Concello licita por 3,8 millones el servicio semafórico, caducado en 2015

El Concello de Ourense sacó ayer a licitación por un importe final de 3,8 millones de euros, los servicios de mantenimiento de la red de semáforos de Ourense, una concesión que gestiona Sice, que está caducada desde hace diez años y funcionando en precario y que se ha visto afectada por las más diversas vicisitudes, desde los requerimientos de la empresa reclamando hasta 100.000 euros más al año, pues los precios se dispararon desde 2015 que venció el contrato, hasta la paralización de un nuevo concurso, en 2019 por reparos del interventor.

En todo caso, el gobierno local va ahora a por todas, y el concurso publicado ayer obliga a la firma que resulte adjudicataria, a llevar todo un paquete de servicios integral en materia de tráfico. Así, además de gestión del sistema centralizado de control de tráfico del Concello de Ourense que está en la sede de la Policía Local y cuya futura ubicación hay posturas divergentes, relacionadas con la necesaria protección de datos, hasta el servicio de mantenimiento del alumbrado público y de los propios semáforos. También se ocupará la concesionaria del equipo de control del tráfico rodado; de la instalación del equipo de control de tráfico o de instalar nuevos semáforos.

Son diez años con un servicio que no se ha conseguido renovar y llevarlo a concurso hasta ahora, lo que movió a la adjudicataria Sice a reclamar hasta 1,1 millones de euros en el año 2020, para compensar el lucro que había ido perdiendo en este tiempo pues los costes de personal y mantenimiento semafórico han ido subiendo y el contrato tenía tarifas obsoletas.

Queda saber ahora qué firmas optarán a un servicio que multiplica casi por 7 el precio del servicio en 2015, cuando salió a concurso la concesión actual, pero también las áreas a cubrir.

Nada se supo de los «semáforo botón rojo» con cámara para fotografiar coches infractores

El proceso de contratación que el Concello de Ourense hizo público ayer podría poner fin a 10 años de curiosas y fallidas propuestas. En 2017, el entonces concejal de Tráfico del PP tenía ya adelantados todos los pliegos del concurso para renovar la red semafórica, que pensaba adjudicar en septiembre de aquel año. Anunciaba entonces curiosas mejoras, como la instalación de nuevos semáforos con «botón rojo», capaces de fotografiar las matrículas de coches infractores, que circularan por encima de la velocidad permitida o con semáforo en rojo, para imponerles la correspondiente multa. Lo cierto es que aquel concurso subía de los algo más de 500.000 euros, a los 900.000 euros, es decir un 70% más, «para introducir las últimas mejoras» justificó el entonces edil. Un incremento que entró en colisión con el interventor, que presentó reparos, al considerar excesivo entonces el aumento del coste del servicio.