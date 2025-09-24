Comienza la cuenta atrás para la 30 edición del Ourense Film Festival

Comienza la cuenta atrás para uno de los mayores eventos de la ciudad de las termas: el Ourense Film Festival (OUFF). Siendo este año de especial orgullo para la ciudad puesto que cumple 30 años, algo que no ha evitado que la organización presente numerosas novedades para el público.

El festival tendrá lugar entre los días 26 de septiembre y 5 de octubre. Este martes su director artístico, Óscar Doviso, presentó en el centro cultural Marcos Valcárcel una tarjeta con diez casillas, las cuales se podrán ir marcando al acudir a alguna de las proyecciones dentro de la sección de «panorama Galicia». Al completar las diez, dicha tarjeta se convertirá en una entrada por la que se podrá ver una película que solo se va a estrenar de forma exclusiva en el festival. Según Doviso, con ello se pretende «premiar» a la vez que se anima al público a consumir proyecciones propias de la comunidad gallega. Aunque la organización no desvela cuál es la película, adelanta que su estreno a nivel nacional todavía va para largo, por lo que merecerá la pena hacerse con estos diez «puntos» para poder verla.

La organización del festival presentó ayer, además, las secciones o ciclos que se exhiben en la edición de este año. Entre ellas, está la categoría de «cine familiar», cuyo nombre habla por sí solo, o «Made in OU», una sección que busca «acoger a los creadores ourensanos», según Doviso.

Pretenden «mostrar un apoyo por parte del festival» a la vez que «mejorar el nivel de producción», según expresó en el director, lo que le llevó a introducir «Faíscas», la residencia para creadores del mundo audiovisual de este festival, única en la provincia.

Doviso habló de «los compañeros de viaje» que pueden congregarse en este espacio y así «fomentar ese talento que más adelante pueda desembocar en una carrera profesional», expresó.

Se refirieron a la sección de cortometrajes, con participación de récord este año debido a sus 950 propuestas recibidas de todo el mundo. Habrá, además, tres ciclos muy enfocados. El primero, «SOS Argentina», un refugio para los compañeros del otro lado del charco que ven acotadas sus oportunidades dados los recortes culturales que está llevando a cabo el gobierno del actual presidente, Javier Milei. De la misma manera que no se podían olvidar de Palestina con «Amal en Ruta», y por último la sección «Colleita», en la que será el público quien premie las películas.