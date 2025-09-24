La catedral de Ourense denuncia ante la Policía la sustracción de un picaporte de 1713

La catedral de Ourense presentó este miércoles por la tarde una denuncia ante la Policía Nacional de Ourense para comunicar la desaparición de un picaporte de bronce, datado en 1713, que se encontraba en una de las puertas de la escalinata de San Martiño, en la zona oeste —también conocida como central— del principal templo diocesano. No se ven daños relevantes en la puerta, por lo que la extracción fue bastante limpia.

En la puerta derecha de la parte central, en esta vista desde la escalinata de San Martiño, falta un picaporte. / FDV

En la iglesia creen que el robo de este elemento pudo registrarse en la última semana. La arquitecta de la catedral, que se encargó de la restauración de las puertas hace unos dos años, presentó un informe para acompañar la denuncia, en la que no se concreta una valoración económica. «Hacía tiempo que no había que lamentar un hecho de estas características», dice el deán del templo, José Perez. «El autor puede ser alguien que entienda el valor histórico de ese picaporte, pero podría tratarse también de alguien que decidió llevárselo sin más. Ojalá aparezca».