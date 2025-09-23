Última fase de mejora del local social de Sobrado do Bispo

El Concello de Barbadás inició las obras de colocación de una solera ventilada en el local social de Sobrado do Bispo, en la rúa da Granxa. La actuación, de casi 30.000 euros, completará el proyecto de rehabilitación integral de la antigua escuela.

«Con la solera ventilada se culmina la restauración de un edificio singular que apenas se utilizaba, solo como local electoral y local de ensayo, y al que se le va a dar un mayor uso educativo, social e cultural», explica Victoria Morenza, teniente alcalde y edil de Obras. La primera fase concluyó a finales de julio, e incluyó la renovación de la cubierta, substitución parcial de la estructura de soporte, cambio de las carpintearías, cámaras y aislamiento de las fachadas, y la modernización de la fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación y ventilación. El concello destinó 151.957 euros a la primera fase, que junto a los casi 30.000 de la segunda, suma más de 180.000 el total de la inversión. Ello permitirá que numerosas asociaciones vecinales y culturales de Sobrado puedan llenar de vida un edificio tan querido.