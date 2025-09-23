El PSOE urge el control de las aguas de As Conchas para que no afecte a las traídas

¿Puede afectar el alto grado de contaminación de las aguas del embalse de As Conchas, por vertidos agroganaderos sin depurar , a la red convencional de agua de consumo humano de los municipios próximos a esa presa?

Esta hipótesis que ha movido recientemente la comisión de la UE, a pedir a los organismos oficiales pruebas de que la contaminación de As Conchas no afecta a las aguas de abastecimiento de los vecinos próximos, o tiene otro tipo de incidencia en la salud humana, preocupa también el grupo del PSdeG en la Diputación, que ha pedido a esta administración provincial que asuma sus competencias en la materia, y haga controles de las aguas de consumo en Bande, Lobeira, Lobios y Entrimo, para comprobar que la contaminación del agua embalsada, no ha supuesto afección alguna a las red de agua de consumo humano.

El Grupo Provincial Socialista defenderá esta petición en forma de moción, que elevará al próximo pleno ordinario que se celebrará este viernes en la Diputación de Ourense.

La moción exige el cumplimiento estricto de las competencias y deberes contractuales de la corporación provincial en los ayuntamientos de Bande, Lobeira, Lobios y Entrimo, además de medidas preventivas urgentes para proteger la salud pública del vecindario de la comarca de la Baixa Limia.

Recuerdan que la a contaminación en el embalse de As Conchas «representa una crisis medioambiental y sanitaria de elevado impacto que se arrastra desde 2011, cuando se produjo la primera explosión masiva de cianobacterias».

Los informes científicos, registraron «una concentración de cianotoxina que triplica el valor admitido por la Organización Mundial de la Salud para aguas de baño. Esta situación alcanzó niveles extremos que condujeron a las autoridades a activar el nivel máximo de riesgo, prohibiendo el baño y cualquier actividad recreativa en las playas fluviales de la zona» indican el grupo del PSOE.

Emilio Díaz Vidal, diputado socialista explica que « pedimos que se intensifiquen las revisiones, inspecciones y controles sanitarios porque ya no es un problema de baño, sino de consumo de agua y de salud pública. No solo afecta a los ayuntamientos que están allí, sino que las filtraciones por el subsuelo afectan la manantiales y diversas zonas, por lo que necesitamos soluciones inmediatas», subrayó el edil socialista» .

Entienden que la Diputación de Ourense tiene competencias específicas y responsabilidades directas en el control de la calidad de las aguas de abastecimiento en cuatro de los cinco ayuntamientos afectados por la contaminación As Conchas, los de Bande, Lobeira, Lobios y Entrimo están incluidos en el Programa Completo de Asistencia.

Por este motivo la moción incluye propuestas de acuerdo que van desde el cumplimento estricto de las competencias provinciales, hasta la creación de una línea específica de ayudas para garantizar analíticas periódicas independientes y modernizar las infraestructuras de captación y tratamiento de aguas. También se solicita a la Xunta, la intensificación de la vigilancia sanitaria de las aguas de consumo en los ayuntamientos afectados.