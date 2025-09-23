Piden más de 20 años de prisión por tráfico de drogas en la ciudad

La Audiencia Provincial celebra mañana un juicio contra cinco personas acusadas de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en diferentes viviendas de la ciudad. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los procesados una pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 200.000 euros. En el caso de los acusados de nacionalidad extranjera, la Fiscalía propone además la expulsión del territorio español durante un periodo de cinco años, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a julio de 2023, cuando comenzaron las investigaciones policiales a raíz de varias denuncias ciudadanas por un presunto punto de venta de estupefacientes en una vivienda de Ourense. La vigilancia policial permitió detener en un primer momento a tres de los acusados. Sin embargo, en esa fase inicial, el juzgado decretó su libertad debido a la «escasa cantidad de droga intervenida».

Una vez en libertad, según el escrito, los acusados continuaron con la presunta actividad delictiva, vendiendo dosis de heroína por cinco euros y mezclas de cocaína y heroína— rebujito— por diez euros, destinadas a consumidores habituales. Para ello, habrían utilizado varios pisos de la ciudad. Uno de ellos, según consta en el escrito fiscal, habría sido cedido por la expareja de uno de los acusados, y se empleaba como lugar de ocultación de las sustancias.

En enero de 2024, los agentes interceptaron al principal acusado y a su expareja mientras caminaban por la vía pública portando diferentes cantidades de cocaína y heroína. El posterior registro del domicilio permitió localizar más dosis preparadas para la venta y, en el mueble del salón, también una balanza de precisión. Además, se registró otra vivienda en la que presuntamente uno de los acusados era el encargado de abrir y entregar las dosis a los diferentes drogodependientes que acudían a la narcosala, cobrando la cantidad de 80 euros diarios por su actividad. Además, en este domicilio los agentes encontraron tres cuchillos.

El Ministerio Público califica estos hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Considera a los cinco acusados responsables en concepto de autores, por lo que solicita cuatro años y 6 meses de prisión y 200.000 euros de multa con ocho meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago a cada uno.