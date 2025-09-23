Ourense despide la gratuidad del autobús entre quejas vecinales

El transporte urbano de Ourense puso fin este lunes a la gratuidad de sus autobuses, tras varios días de viajes sin coste para los usuarios durante el arranque del nuevo mapa de líneas diseñado por el gobierno municipal. La jornada de hoy, martes, es ya la primera con tarifas aplicadas en un servicio que sigue generando confusión entre los usuarios y fuertes críticas por parte de la oposición.

Durante las últimas semanas, los cambios impulsados por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en el diseño de líneas y horarios han generado un notable malestar entre vecinos y vecinas, que aseguran no entender el funcionamiento del nuevo sistema, ni conocer con claridad las paradas ni las frecuencias.

Por ello, el viernes pasado el BNG ya adelantó en rueda de prensa que iniciaría una campaña de recogida de firmas ante lo que califican como una «propuesta fallida». Este lunes, coincidiendo con el último día de gratuidad, la formación nacionalista comenzó esa campaña en la parada de la Alameda, en la Calle Progreso, y continuará durante los próximos días en puntos estratégicos como el Parque de San Lázaro, el CHUO, el campus universitario o la estación Intermodal.

Según el portavoz del grupo municipal del BNG, Luís Seara, que la ciudadanía «pregunta con impotencia como puede hacerle llegar su malestar al alcalde». Para ello insistió que su formación actuará como canal de recogida de firmas para reclamar una rectificación total del nuevo mapa.

Desde el BNG denuncian que el nuevo diseño empeora la conectividad existente, no se ajusta a los horarios publicados y no responde a las necesidades reales de buena parte de la población. Según recoge el documento de queja, la reorganización está generando un «problema estructural en la movilidad del concello».

Mientras tanto, el regidor ourensano defendió el balance del nuevo sistema en su perfil en la red social X. Según los datos que expone, la puntualidad ha mejorado notablemente, pasando de «un 50 % de impuntualidad» en las antiguas líneas a menos de «un 10 % con las nuevas líneas». «Lo medible no es opinable (son datos registrados)», escribió, aunque admitió que será necesario ver si esas cifras se mantienen ahora que termina la gratuidad: «habrá que esperar a partir de mañana— por hoy— para ver si mantenemos los tiempos».

Jácome también apuntó que el descontento podría deberse a errores de interpretación por parte de los usuarios: «otra cosa distinta es que alguna gente no se sepa los horarios, o se equivoque de parada, y crea que el bus se retrase», apuntó. Así, con el sistema ya en marcha y los viajes de nuevo de pago, el servicio de autobús entra ahora en su fase crítica: la del uso cotidiano.