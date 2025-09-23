Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Carballiño emprende la renovación de su biblioteca

Hará reparaciones en paredes y carpintería; y cambiará el mobiliario de la segunda planta

Biblioteca de O Carballiño. | |

Adela Ferradás

Ourense

El Concello de O Carballiño llevará a cabo una renovación de las instalaciones de la biblioteca municipal para adecuar el espacio a las necesidades actuales y mejorar el bienestar de los usuarios. La intervención, valorada en 30.000 euros, incluye la renovación integral del mobiliario de la segunda planta además de la demolición de un tabique y del cierre del hueco en forjado, así como diversas reparaciones en paramentos y carpintería interiores de todo el edificio.

Las obras inician el día 29 y las personas con libros en préstamo podrán devolverlos en las oficinas de Cultura en la Casa Consistorial.La financiación proviene del Plan CooperOU de la Diputación.

