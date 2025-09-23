Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Minuto de silencio por las víctimas de violencia machista

En la misma Subdelegación del Gobierno donde se ultimaban los detalles de la colaboración con el proyecto CARES, hubo antes un momento para guardar silencio por las víctimas de violencia de género en España. Con el último asesinato perpetrado en Cartagena (Murcia), son ya 28 las mujeres que pierden la vida a causa de violencia machista en 2025.

