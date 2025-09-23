Mejora de una calle en Fumaces incluida en la Vía de la Plata
A.Ferradas
Las obras de reforma y mejora de una calle en el núcleo de Fumaces, en el Concello de Riós, llegaron a su fin tras una inversión de más de 237.000 euros, de los que la Xunta aportó el 70%. El delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo, supervisó ayer los trabajos ejecutados tras un acuerdo de cooperación entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraes
Pardo explica que con esta intervención se mejoró la accesibilidad de la población de este municipio y se contribuyó a la mejora paisajística del entorno del Camiño de Santiago. En concreto , los trabajos consistieron en el levantamiento del pavimento existente, arreglando los tramos de la canalización de aguas pluviales que presentaban deficiencias, y en la colocación de una nueva pavimentación por el tramo que pasa la Vía da Prata.
