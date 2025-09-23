Una macropantalla de 35 m2 controlará desde Ourense el tráfico ferroviario gallego

Una macropantalla de 35,14 metros cuadrados y con las últimas tecnologías, con 44 puestos de control y 16 monitores, todo ello con tecnología y programas de última generación, permitirá controlar en tiempo real, desde el CRC (Centro de Regulación de Circulación de Ourense) —que se está construyendo en la estación de San Francisco—, todo el tráfico ferroviario que circule por la vías gallegas.

Recreación del futuro centro de control. | FdV

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible acaba de sacar a licitación, a través de Adif, la licitación de este complejo sistema de control, por 1,1 millones de euros, que incluye esta enorme pantalla de 35,14 metros , es decir, nada menos que 20,15 de largo por 1,75 metros de alto .

Infografía de puestos de control del CRC. | FdV

Esta pantalla se denomina en realidad «videowall», pues ese macrotamaño facilita la visión en gran formato y el control de las red ferroviaria gallega. Y nace de la suma de varias pantallas individuales (monitores profesionales o paneles led, que se agrupan para formar una única pantalla de gran tamaño.

Con esta licitación, el CRC de Ourense estará dotado de este «videowall» , de 16 consolas para puestos de control, 44 monitores y otros equipos de hardware, a través de los cuales los agentes de circulación verán proyectados en tiempo real los esquemas de la red ferroviaria gallega y los trenes que circulan por ella.

De esta forma, el ministerio sigue impulsando la transformación de la antigua estación de Ourense-San Francisco en un nuevo Centro de Regulación de Circulación (CRC) que estará a la vanguardia del tráfico ferroviario, afirma.

El CRC sustituirá y ampliará al actualmente ubicado en la estación de Ourense y gestionará, a distancia y en tiempo real, la circulación de trenes por toda la red de Galicia: líneas de los tres anchos de vía.

El de Ourense forma parte de los 19 CRC que Adif tiene repartidos por toda la red ferroviaria y al igual que esos centros a a la vanguardia tecnológica, estará operativo las 24 horas y los 365 días del año.

Además se está desplegando el software del nuevo CRC de Ourense-San Francisco: el denominado sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC) el ‘cerebro’ para gestionar trenes a distancia.

Este nuevo CTC está a la vanguardia tecnológica en gestión de tráfico y contará con nuevas herramientas y funcionalidades. Además, dispondrá de un sistema de respaldo, que asegura la continuidad del tráfico ferroviario en caso de incidencia en el principal. De esta forma, se reforzará la fiabilidad y capacidad de circulación.

«Este nuevo CTC está la vanguardia tecnológica en gestión de tráfico y contará con nuevas herramientas y funcionalidades. Además, dispondrá de un sistema de respaldo, que asegura la continuidad del tráfico ferroviario en caso de incidencia en el principal. De esta forma, se reforzará la fiabilidad y capacidad de circulación» explica el Ministerio de Transportes. Además, el nuevo CRC se suma a otras inversiones en marcha que consolidarán Ourense como nodo de la nueva movilidad en el noroeste, como la renovación y ampliación de su estación, la variante exterior y la renovación integral de las líneas que conectan con Lugo y Vigo.

Gestionará 1.151 kilómetros de vías en Galicia y la de Ferrol-Ribadeo

La compañía invertirá 14,7 millones de euros en el nuevo CRC de Ourense, que doblará en superficie (415 m2) al ahora operativo en la estación Empalme, y contará con dos nuevos puestos de regulación de circulación, hasta sumar cinco. En total va a gestionar la circulación de trenes en líneas que suman 1.151 quilómetros, frente a los 920 actuales, al asumir la Ourense-Santiago y la de FErrol Ribadeo. Adif completa los trabajos para adecuar los espacios interiores de la antigua estación de San Francisco para albergar el CRC y para recuperar y rehabilitar su estructura y fachadas originales, garantizando así su preservación y poniendo en valor el histórico y emblemático edificio de 1957 e inspirado en el barroco gallego. Es decir que la nueva movilidad sostenible del siglo XXI, se hará sin dañar el ediicio histórico que lo acoge.