La Diputación destina 350.000 euros para fomentar la lectura en menores del rural
Dentro de los 1,6 millones en cooperación aprobados en la junta de gobierno
REDACCIÓN
Esta semana, la Junta de Gobierno de la Diputación de Ourense ha movilizado un total de 1.580.947 euros en ayudas para la cooperación con ayuntamientos de la provincia, a los que ha destinado 743.969 euros así como a otras entidades entre las que repartió ayudas por 486.978 euros.
Además, en la misma sesión, se aprobaron las bases del I Plan Provincial de Lectura, dotado con 350.000 euros para la compra de libros y cuyos beneficiarios serán los menores empadronados en la provincia (nacidos desde 2007). Esto da cumplimiento a un acuerdo plenario del pleno de abril de este año.
Según las bases aprobadas esta mañana, la compra de libros se realizará entre el 15 de octubre y el 20 de diciembre. Habrá un listado de establecimientos adheridos a este plan de lectura que se publicará oportunamente, una vez presenten la solicitud de que desean participar entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre.
En cuanto a la colaboración con entidades sin ánimo de lucro, destinadas a apoyar proyectos sociales para este año, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, resolvió el concurso para la concesión de estas subvenciones, por un importe de 350.000 euros .
Mejora de carreteras
En cuanto a las ayudas a los ayuntamientos, esta semana se han concedido 743.960 euros para diferentes obras (casi todas ellas de mejora de carreteras, caminos y calles) y servicios en los municipios de Vilamarín, A Veiga, Ribadavia, A Pobra de Trives, Petín, Pereiro de Aguiar, Esgos, Boborás, Beade y Os Blancos.
