Desplegando banderas por Gaza

Dentro de las movilizaciones que se celebran Ourense, en protesta por el Genocidio de Gaza, en la tarde de ayer, decenas de personas secundaban una nueva protesta organizada por la Coordenadora Galega de Solidariedade coa Palestina, que partió de la Subdelegación del Gobierno y en la que apoyaron consignas de apoyo a la campaña Palestina de l Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS)

