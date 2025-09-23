La D.O. Ribeira Sacra supera los res millones de kilos vendimiados
A.F.
Ourense
La D.O. Ribeira Sacra, a fecha de este domingo, ya ha recogido 3.060.167 kilos de uva, con un total de 61 bodegas activas, 21 finalizadas y 11 pendientes de iniciar el proceso.
En cuanto a variedades, contabiliza 2.166.077 kilos de uvas tintas, principalmente Mencía (2.005.969 kg), junto con Merenzao, Garnacha y Brancellao. Las uvas blancas alcanzan los 894.091, con predominio de Godello (776.018 kg), seguidas de Treixadura, Albariño, Branco Lexitimo y Dona Branca.
El Consejo Regulador mantiene su compromiso con la transparencia, y por ello, durante toda la vendimia comunicará semanalmente las cifras.
