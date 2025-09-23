Cuidado con las estafas con la suplantación de WhatsApp: «¿Puedes prestarme unos euros por Bizum?»

«Tienes tu para préstame unos euros por bizum» (sic); «te devolveré en un momento»; «puedes Patricia» (sic). Son los mensajes con los que un estafador trató de engañar a la alcaldesa de Boborás, tras suplantar la identidad telefónica de un vecino. El intento de engaño llegó a otros residentes, dice la regidora.

«Alguén fíxose co WhatsApp dun veciño coñecido e comezou a enviar mensaxes a persoas da súa axenda telefónica, solicitando pequenas cantidades de diñeiro mediante Bizum», explica Patricia Torres. No meu caso, xa me pareceu sospeitoso: pedinlle que me chamase e non falaba. Cando o chamei polo teléfono normal, o propio veciño confirmounos que el non sabía nada e que máis xente xa o advertira», aclara la alcaldesa.

"Pode parecer convincente porque se fai pasar por un coñecido, pero é unha estafa organizada"

La cautela es clave como comportamiento para intentar evitar estos engaños, una de las modalidades de ciberdelito que exigen máxima precaución. «Non fagades ningún ingreso se recibides unha mensaxe destas características. Pode parecer convincente porque se fai pasar por un coñecido, pero é unha estafa organizada».