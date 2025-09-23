Cuatro concellos de la Ribeira Sacra se suman a la revitalización del rural

No son pocos los profesionales y expertos que coinciden al comentar que la vaga de incendios que azotó Ourense (dejando por su paso los tres fuegos forestales más grandes de Galicia desde que hay registros) hubiera tenido un impacto mucho menor si las zonas afectadas contaran con un monte gestionado, trabajado y, en resumen, una población activa. Por ello, es grato presenciar como proyectos que pretenden generar en el rural un empleo continuado y respetuoso con el medio ambiente cogen forma. Dentro de este tipo de iniciativas se enmarca el proyecto CARES, que pretende fomentar el aprovechamiento de la resina y la castaña en el noroeste peninsular, y que en la mañana de ayer sumó el apoyo de la Ribeira Sacra.

Los alcaldes de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, y Vilar de Barrio, Manuel Conde, junto a las alcaldesas de Castro Caldelas, Sara Inés Vega, y Vilardevós, Eva Pérez, se reunieron este lunes de la mano del subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, para escuchar la propuesta del proyecto. La selección de los regidores de esta zona de Galicia, como explicaron en dicho encuentros los integrantes de la iniciativa CARES, Erika Martínez y Roberto Cabo, fue motivada por el potencial que presenta la Ribeira Sacra para implantar los modelos técnico-económicos del proyecto, que cuenta con una financiación de 1,6 millones de euros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «A idea é fomentar un emprego do sector primario que sexa rendible e permita á xente quedar a vivir no rural, por iso, combínanse estes dous aproveitamentos: a castaña trabállase no outono e a resina, na primavera e no verán», explicaron Martínez y Cabo.

Formaciones con empleo a partir de octubre

Eso sí, aunque todos los alcaldes y alcaldesas presentes aceptaron trabajar con CARES, habrá que esperar un poco para ver la forma final de una red de empleo de sector primario en estos concellos. El proyecto, que comenzó en febrero de 2024, está ahora en fase formativa, y su objetivo es involucrar a los municipios con posibilidades de aprovechamiento de resina y castaña para que se puedan impartir las formaciones en el mismo lugar donde se va a desarrollar la actividad profesional. Fue precisamente bajo estos parámetros lo que firmaron los cuatro regidores de la zona sacra: un compromiso para ofertar la enseñanza y buscar a personas que quieran trabajar en el sector. Este proceso ya tiene fecha y número: los cursos se realizarán entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, y para cada uno de ellos se requerirá la participación de entre 12 y 15 futuros trabajadores que representarán «unha aposta polo rural e pola xeración de emprego, dunha forma respectuosa cos montes e que pode previr unha vaga de lumes como a que vivimos en Ourense», como indica Eladio Santos.

El proyecto CARES es el resultado de la cooperación de numerosos organismos. Bajo la coordinación del Centro Tecnológico Forestal y de la madera (CETEMAS) se implican PROePLA, el grupo de investigación de la escuela de ingeniería de la USC; la fundación CESEFOR, que aboga por el papel del sector forestal en la economía circular; PEFC España, el sistema de certificación forestal más implantado a nivel internacional; y la Asociación de Montes de Asturias. Además, la etapa formativa llega a Ourense con rodaje: hoy mismo en Tineo (Asturias) comienza el primero de los seis cursos confirmados hasta la fecha, que contempla enseñanzas en más puntos de Galicia como Couso (Gondomar) o Santiso (A Coruña).