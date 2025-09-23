Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brotes verdes en A Merca: casi 80 escolares en Primaria

La guardería municipal también sube a 32 matriculados

Vista de A Merca. | I. Osorio

Adela Ferradás

Ourense

El colegio de primaria del Concello de A Merca tuvo en sus mejores tiempos más de 80 niños matriculados y ahora está consiguiendo que vuelva a acercarse a esa cifra. Actualmente ya supera los 70, y el alcalde, José Manuel Garrido, deduce que ello en gran parte se debe a la inmigración.

Durante muchos años la matrícula estuvo estancada entre los 50 y 60 escolares, pero ahora ya son más 70, a los que se suman los 32 niños de la guardería. Mientras que muchos concellos se han quedado sin centro educativo ante la falta de niños y otros están en peligro de cerrar, en A Merca este servicio se afianza aún más.

Garrido espera que la tendencia siga así, y que los inmigrantes que llegaron no se marchen, y se estabilice, y «no sea pan para hoy y hambre para mañana».

En la guardería hay 32 niños, de los que alrededor de diez son de concellos vecinos. Este servicio funciona bien y «está siempre llena, los niños son bien recibidos, cuantos más mejor».

El municipio de A Merca tiene poco más de 2.000 habitantes, una cifra que apenas varía a pesar de las defunciones, y «no hay mucha gente en paro, trabajo hay para quien quiera trabajar»,

Aparecen en el municipio vecinos jóvenes y que no son de la zona, y muchos que son inmigrantes, y el regidor apunta que «a nosotros no nos viene mal porque es una forma indirecta de subsistir».

