Arranca la campaña de inmunización contra el virus respiratorio infantil

La nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) —principal causante de la bronquiolitis en bebés— comenzó este lunes en la provincia de Ourense. La primera jornada arrancó en los hospitales comarcales de Valdeorras y Verín, en horario de mañana, y se completó por la tarde en el Hospital Universitario de Ourense (CHUO).

En esta primera fase estaban citados cinco bebés en Valdeorras y dos en Verín, mientras que en el hospital de la capital ourensana los primeros niños en recibir la protección fueron Enzo e Ian, unos carballiñeses de 10 meses a los que acompañaron las niñas ourensanas Olivia y Adara.

La inmunización frente al VRS se administra en una única dosis de anticuerpo monoclonal, y no se trata de una vacuna, sino de un tratamiento preventivo que refuerza las defensas del bebé durante los meses de mayor circulación del virus.

En la temporada pasada, 12.719 niñas y niños recibieron esta protección en Galicia, con una cobertura del 100 % entre los menores con factores de riesgo, del 98,27 % en los nacidos durante la campaña y del 91,74 % en los recaptados posteriormente.

En esta nueva edición, el Sergas ha comenzado citando a bebés nacidos a partir del 22 de septiembre en hospitales públicos y privados. También se incluyen prematuros menores de 12 meses y lactantes de alto riesgo menores de 24 meses. A partir del lunes 29 de septiembre se ampliará a los bebés menores de seis meses nacidos entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025.