Allariz acoge a expertos nacionales e internacionales en el trabajo del cuero

Allariz se convierte este fin de semana en el corazón del mundo del cuero con la celebración de las Xornadas dos Oficios do Coiro 2025, del 26 al 28 de septiembre. Un encuentro que quiere poner en valor el rico legado de tradición y conocimientos artesanales ligados a la curtición que marcó durante siglos la identidad económica y social de esta villa.

Allariz, conocida por su intensa actividad curtidera hasta bien entrado el siglo XX, conserva aún la memoria viva de un oficio que marcó generaciones enteras y configuró el paisaje urbano y cultural del río Arnoia. Así, a través de estas jornadas, el Concello continúa su apuesta por recuperar y transmitir la memoria de un trabajo que forma parte de la historia viva de Allariz, conectando el pasado con el presente y abriendo camino cara el futuro de la artesanía del cuero.

Durante tres días diferentes espacios como A Fábrica, A Paneira y el Museo do Coiro acogerán un completo programa de actividades que incluye talleres prácticos de cueroflexia, zuecos artesanales, soguería, restauración del cuero y creación artística con polvo de cuero; charlas especializadas con expertos nacionales e internacionales, como la presencia de profesionales de Guimarães o el Museo Municipal de Alcanena; exposiciones artísticas, rutas por la memoria de los curtidores de Allariz y un mercado de herramientas y productos para el sector.

Estas jornadas buscan crear un punto de encuentro entre profesionales, artesanos, investigadores y público en general, fomentando el intercambio de experiencias y la puesta en valor del patrimonio inmaterial vinculado al cuero. Allariz se reafirma así como referente en la recuperación y dinamización del patrimonio artesanal.