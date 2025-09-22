A Saínza, 185 años de historia y la meta de ser Fiesta de Interés Nacional

El gran combate entre moros y cristianos en el campo de batalla, tras la procesión y la misa, representa el acto central de la romería de A Saínza, en Rairiz de Veiga, una Fiesta de Interés Turístico Gallego que aspira a subir de categoría y ser reconocida de Interés Nacional. La romería con la recreación del ataque entre bandos se remonta a 1840. La celebración se repitió este domingo, en el entorno natural de la Carballa da Rocha. Los festejos, que incluyeron música y orquesta, como es la norma en Galicia, se prolongan en cuanto a la carga religiosa hasta el próximo miércoles, 24 de septiembre, día de la procesión de la Virgen de la Merced, el símbolo religioso de esta romería.

Con el objetivo de dar un impulso y una mayor difusión a A Saínza, el Concello de Rairiz de Veiga ha lanzado una página web, www.romariadasainza.gal, que tiene como objetivo promocionar la celebración a nivel nacional e internacional. La estrategia de difusión, en la que se enmarca el lanzamiento de la web, pretende dar a conocer la historia y patrimonio de la fiesta, con el fin de captar turismo a mayor escala y elevar la promoción de una celebración que, con el combate de moros y cristianos, cumple 185 años de tradición.

El expediente completo para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional será enviado al Ministerio en los próximos días, indica el Concello de Rairiz.

La batalla entre moros y cristianos es una de las últimas fiestas del verano. Centenares de personas disfrutaron de la recreación este domingo. La representación incluye el intento de robo de la imagen de la Virgen por parte de los infieles. Hay una procesión desde la capilla y los moros, armados, custodian la fortaleza donde están presos los cristianos. Los líderes de uno y otro bando disputan primero verbalmente, una declaración de guerra que da paso a la lucha, incruenta y figurada en este caso. La escenificación termina con el triunfo de los cristianos, que honran a la Virgen, mientras los moros se resignan y se declaran conversos. Tras la lucha de mentira, toca disfrutar de la música y la comida.