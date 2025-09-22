Jácome declara por supuesto desvío de fondos públicos a su televisión privada

«Vai á merda». Con esa expresión, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana, despachó a una periodista que le preguntó este lunes si consideraba justificada la denuncia que lo obligó a comparecer ante el juzgado. La escena ocurrió a las puertas del edificio judicial del barrio de O Couto, donde el regidor acudió a declarar como investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La causa parte de una denuncia presentada el 20 de diciembre de 2024 por José Manuel Palacios, exasesor y extesorero de Democracia Ourensana, quien acusa al alcalde de haber desviado recursos municipales hacia su televisión privada, Auria TV. Tras la presentación del escrito ante la Fiscalía, el Ministerio Público dio traslado al Juzgado de Instrucción nº 1, que instruye el caso bajo la dirección del juez decano, Leonardo Álvarez.

Ante él Jácome compareció a las 9.15 horas, acompañado por su abogado, Luis Manuel Salgado Carbajales, y por dos miembros de su círculo de confianza: su jefa de gabinete, Susana Gómez, y la concejala de Artes y Festejos, Noa Rouco Ferreira. Ninguno de ellos hizo declaraciones a los medios ni a la entrada ni a la salida del juzgado, donde el alcalde permaneció en sede judicial durante 40 minutos, marchándose poco después de las 09.55 horas.

La denuncia del exasesor detalla que en 2020 el regidor habría adquirido, con cargo a fondos municipales, material técnico inventariable valorado en 3.946,29 euros, incluido en un pedido total de 8.698,04 euros. Según el denunciante, las cámaras de vídeo compradas se emplean «exclusivamente» para las emisiones de Auria TV, canal privado «estrechamente vinculado al alcalde».

El escrito también señala la contratación como asesor de Germán López, operador de cámara del canal, quien habría estado vinculado al Concello desde abril de 2021 percibiendo— hasta la fecha de la denuncia, diciembre de 2024— un total de 178.930 euros en salario y cotizaciones sociales. Palacios afirma que, pese a cobrar del Concello, el asesor continúa desempeñando funciones técnicas para la televisión privada del alcalde.

Además, el denunciante subraya que «contenidos institucionales» como plenos, ruedas de prensa y actividades oficiales no se difunden a través de plataformas municipales, sino que son canalizados de forma «exclusiva a través de Auria TV» y el perfil personal de Facebook del regidor. Para Palacios, esto supone una «vulneración» de los principios de transparencia, acceso a la información y neutralidad institucional «en beneficio de intereses privados» y «en detrimento del interés general».

Entre las medidas solicitadas en la denuncia figura la suspensión de la «centralización de la comunicación institucional en plataformas privadas» mientras se resuelve el proceso judicial. También exige que se garantice el uso exclusivo de los recursos del Concello para fines públicos.

No es la primera vez que el extesorero de Democracia Ourensana denuncia supuestas irregularidades en la gestión de Jácome. En junio del pasado 2024 la Fiscalía acordó archivar las diligencias de investigación tramitadas por el mismo denunciante, en esa ocasión como representación de la Coalición de Centro Democrático— formación a la que se afiliaron los concejales díscolos de DO en 2021— contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, al que acusaban de un presunto delito de prevaricación administrativa y de otro de malversación de caudales públicos por simultanear su actividad profesional y la dedicación exclusiva como regidor municipal.