La Fiscalía defiende una «supervisión activa» en el textil y el vino para «evitar abusos y precariedad»

Las inspecciones de trabajo en las viñas durante estas semanas de vendimia han causado malestar entre algunos bodegueros de zonas productoras, provocando quejas de exceso de celo en las vigilancias, incluso con apoyo de la Guardia Civil y la presencia de drones, y una falta de consideración con la arraigada costumbre de que familiares y vecinos echen una mano en las campañas de recogida de uva, teniendo en cuenta la falta de mano de obra en el sector, que se ha visto golpeado, además, por otros problemas como las plagas y los incendios forestales. Los controles de la autoridad laboral para velar por la normativa en estas jornadas buscan la detección de irregularidades como, por ejemplo, que en algún viñedo hubiera trabajadores temporeros sin papeles. Alcaldes y ediles de O Ribeiro solicitaron flexibilidad en las inspecciones para que no se vea afectada la vendimia tradicional. Hace unos días, tras reunirse con las directoras provinciales de la Inspección de Trabajo y del Servizo Público Estatal de Emprego (SEPE), el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos subrayaba que los controles en las vendimias no afectan a la colaboración altruista de familiares y amigos sino que persiguen garantizar la «justicia y dignidad en el ámbito laboral», frenar casos de fraude y explotación laboral y evitar la presencia de empleados que no estén dados de alta en la Seguridad Social. En esta campaña se está investigando la actuación de empresas intermediarias de servicios «que podrían estar empleando a personas en situación irregular», indica la Subdelegación. Entre las opciones para contar con personal dado de alta es posible compatibilizar la prestación de desempleo con la tarea de temporero en la recolección.

Con cuatro de las cinco denominaciones de origen vitivínicolas de Galicia en el territorio de Ourense —O Ribeiro, Valdeorras, Monterrei y Ribeira Sacra—, el sector del vino es uno de los motores económicos de la provincia, con un peso en las exportaciones y una aportación a la oferta turística, gracias a destinos donde la experiencia enoturística contribuye a la atracción de visitantes.

Sobre la importancia de este sector así como también del textil, otro de los puntales económicos de Ourense, y sobre la necesidad de ejercer una labor de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ley, se pronuncia por escrito la Fiscalía Provincial de Ourense en la memoria del ministerio público en Galicia, publicada recientemente y de acceso libre.

La institución destaca que, entre sus objetivos, se encuentra « la defensa de los bienes jurídicos de naturaleza colectiva y difusa, garantizando el interés público en diversas y variadas materias». En el ámbito de la jurisdicción social, «la tutela de derechos laborales y de la Seguridad Social exige una vigilancia activa», subraya el ministerio fiscal en su memoria.

Y en este campo, «destacan dos sectores: el textil y la rica tradición vinícola amparada por múltiples denominaciones de origen, que requieren la intervención activa de la Fiscalía para salvaguardar los intereses laborales y sociales», afirma la Fiscalía de Ourense.

En su aportación al documento que sirve de balance anual de la Fiscalía de Galicia, la sección provincial de Ourense advierte de que «el sector textil y vinícola representan una fuente de riqueza cultural y económica, pero también un foco de relaciones laborales que necesita una supervisión activa para evitar abusos, precariedad o incumplimientos normativos».