La ciudad de las bicis por un día

Con una orografía complicada a la que se suma la escasez de infraestructura para las bicicletas y la necesidad de mejorar la educación vial colectiva para pacificar el tráfico e incorporar a la circulación, de manera fluida y segura, a estos vehículos de dos ruedas, en Ourense no resulta sencillo desplazarse a diario en bicicleta, aunque se han dado pasos importantes en los últimos tiempos. La Xunta diseñó una senda que atraviesa la ciudad de norte a sur, desde la estación intermodal —el carril bici lleva unos meses abierto en la remodelada Avenida das Caldas—, hasta Mariñamansa, en el entorno de Expourense y el Paco Paz, a través del paseo ciclable del río Barbaña. Por su parte, el Concello implantará un sistema de préstamo de bicicletas eléctricas, con más de 300 vehículos de estas características y 30 estaciones de estacionamiento y recarga distribuidas en puntos neurálgicos de la capital.

Participaron miles de personas. | Roi Cruz

En defensa de una movilidad segura en bicicleta y con un trasfondo lúdico y festivo, Ourense celebró este domingo la edición 39 del Día de la Bici, una iniciativa que forma parte ya de la tradición de la ciudad, como sucede con la carrera popular del San Martiño. Las calles principales quedaron despejadas de vehículos para que, por una vez, los amantes de las dos ruedas contaran para ellos solos con un circuito urbano para dar un paseo distendido, por separado, en pareja o en grupo. Miles de personas participaron en una jornada en la que muchas familias disfrutaron de una ruta que une a participantes de todas las edades, muchos de ellos niños. El recorrido, de once kilómetros, atravesó varios barrios de Ourense. El Día de la Bici constituye una de las iniciativas de la Semana Europea de la Movilidad, que se conmemora desde el 2000.

La ruta de este año varió con respecto a ediciones anteriores debido a las obras de remodelación de la Avenida de Portugal. Las bicicletas partieron de la Alameda y circularon por Progreso, Avenida de Zamora, A Saínza, la calle Coruña, Progreso hasta Pardo de Cela, el Puente del Milenio, las calles Xesús Pousa, Eulogio Gómez Franqueira y Río Arnoia, así como la Avenida de Santiago, la Avenida das Caldas, Vicente Risco, el Puente Nuevo, Curros Enríquez, Sáenz Díez y Progreso de nuevo, para finalizar la pedalada en la Alameda. La Policía Local realizó cortes de tráfico para reservar la ciudad para las bicicletas, por unas horas.