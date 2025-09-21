El ritmo del delito en Ourense: 800 casos al mes de media y un repunte de atracos y hurtos

La rápida intervención de la Policía, la madrugada del martes, permitió detener poco después de los hechos al presunto autor de un atraco con arma blanca, en el barrio ourensano de O Vinteún, que asaltó a la víctima cuando volvía a casa y le causó lesiones en ambas manos durante el forcejeo. «La detención de este individuo es fruto de la intensificación de los dispositivos de seguridad desplegados por la comisaría provincial de Ourense en diversos barrios de la ciudad», subraya la Policía. Los robos con violencia e intimidación son uno de los hechos delictivos que más preocupación generan, así como también una sensación subjetiva de inseguridad. Prevenir estos delitos y dar rápida respuesta cuando se cometen son metas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La estadística oficial más reciente sobre el estado actual de la criminalidad, un balance del Ministerio del Interior que recoge los datos de infracciones penales registradas entre enero y junio de este año, constata un aumento en el primer semestre de los atracos y los hurtos, entre otros hechos.

En la mitad inicial de este año, las autoridades policiales tuvieron conocimiento de 4.795 infracciones penales en toda la provincia, una media mensual de 800 casos. El número total de hechos supone un 5% más que en el primer semestre de 2024. Entre enero y junio de este año en la provincia creció tanto la criminalidad convencional, cometida por medios físicos —3.672 hechos, un 4,6% más—, como el ciberdelito. Se registraron en territorio ourensano 1.123 hechos cometidos a través de medios telemáticos, un 6,3% más que en el primer semestre de 2024. Las estafas informáticas, con 952 denuncias en el último periodo de referencia, han subido un 8,6%. La prevención se presenta como clave para contener estos hechos. La Policía y la Guardia Civil llevan a cabo charlas de seguridad para dar consejos a colectivos vulnerables como las personas mayores.

El incremento de la delincuencia más elevado desde el punto de vista porcentual es el de los robos con violencia e intimidación, con 62 casos en toda la provincia entre enero y junio, un 59% más. En la ciudad se registraron 47 de estos hechos, un 51% más con respecto a los 31 de la mitad inicial de 2024.

«Del último balance de criminalidad en la ciudad de Ourense nos preocupa el incremento de los robos con violencia e intimidación, especialmente por lo traumático que resultan para las víctimas, si bien hay que significar el buen trabajo policial para que la práctica totalidad de los mismos se acaben esclareciendo con la detención y puesta a disposición judicial de los autores», expone el agente Antonio Pousa, secretario provincial del SUP, el sindicato principal de la comisaría de Policía de Ourense.

Mientras que los robos con fuerza han caído, con 254 hechos en la provincia entre enero y junio, un 7% menos —en cambio, los cometidos en domicilios sí crecen, un 5% en el total de Ourense—, los hurtos repuntaron un 13%, con 914 casos registrados, 569 en la ciudad, donde la subida alcanza el 21%. «Es importante concienciar a la ciudadanía de extremar la vigilancia sobre las pertenencias», indica el sindicalista Antonio Pousa.

La labor de prevención sirve de barrera contra el delito, «y la mayor prevención va en función del mayor número de recursos humanos para llevarla a cabo», recuerda el responsable local del SUP. «En este sentido, seguimos a la espera de que la Dirección General abra la revisión del actual y obsoleto catálogo de puestos de trabajo y convoque los 19 puestos de la UPR pendientes de realizar para completar el grupo», subraya Pousa.

La estadística de seguridad ciudadana de Interior refleja una mejora en el ámbito de la lucha contra las drogas. El número de casos en toda la provincia ha caído un 33%, con una reducción incluso mayor, del 45%, en la ciudad. «Los buenos datos contra el tráfico de drogas ponen de manifiesto el buen trabajo que se está llevando a cabo en esta materia», valora el SUP.

El balance de criminalidad del primer semestre del año muestra una disminución de las sustracciones de vehículos, así como de los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, con 76 hechos en el conjunto de la provincia entre enero y junio, un 9% menos que en el semestre inicial de 2024. Se produjo un asesinato —el crimen machista de O Bolo, del pasado mes de abril— y 5 tentativas homicidas en seis meses —tres, en la ciudad—, un caso más que en ese periodo de 2024.

«Hay otro tipo de servicios que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizan a diario y que no constan en las estadísticas ni en las valoraciones de los responsables políticos, como los servicios humanitarios de diversa índole, que realizamos con asiduidad y satisfacción personal y profesional», dice Pousa. A la vista de los datos de Interior y desde la óptica de la Policía, «Ourense, en líneas generales, sigue siendo una ciudad razonablemente segura, y las fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en la ciudad, con los recursos humanos existentes, hacen un trabajo eficaz y eficiente en la lucha delincuencial y en dar el mejor servicio posible al ciudadano».