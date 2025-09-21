Un reconocimiento a la labor de los voluntarios

O Carballiño acogió este sábado el II Encuentro de Voluntariado de Cruz Roja en Ourense, un acto al que acudieron más de 150 personas que colaboran de forma desinteresada con la ONG en la provincia. Varias autoridades de distintas administraciones se sumaron a la jornada, que sirvió de reconocimiento en público a la labor altruista que ejercen los voluntarios.

En el acto de este sábado se entregaron 19 diplomas de reconocimiento a la acción voluntaria, así como 4 medallas de bronce, y se realizó una mención especial al voluntariado que participó en los equipos de respuesta ante las emergencias de la dana de Valencia y la oleada de incendios forestales de agosto en Ourense. Un agradecimiento que Cruz Roja hace extensivo a los que acudieron desde otras provincias gallegas para ayudar. También se ensalzó el trabajo de Protección Civil, la UME, la Brilat, las brigadas y los bomberos forestales, así como la valentía de los vecinos, solos ante el fuego en muchas aldeas.

El presidente provincial de Cruz Roja, Felipe Ferreiro, que los voluntarios «adáptanse ás necesidades da sociedade», también ante situaciones inesperadas como las recientes crisis climáticas. Ferreiro destaca «a constancia do voluntariado, do labor desinteresado, sensible ante a dor e os problemas de quen nos rodea: a soidade, a falta de recursos ou rede familiar e social e a saúde mental en maiores e xente nova». Cruz Roja cuenta en Ourense con una red de más de 2.600 personas voluntarias que colaboran en varios proyectos.