La Policía organiza una formación de gestión emocional para sus agentes

La delegación de formación de la comisaría provincial de Policía de Ourense ha organizado una jornada de gestión emocional que va dirigida a agentes del cuerpo que, por su puesto de trabajo, se ven expuestos con frecuencia a situaciones de elevada exigencia emocional y estrés. La labor a pie de calle puede deparar situaciones imprevisibles y peligrosas para los policías, en servicios como seguridad ciudadana, como los que asumen las patrullas que acuden a los lugares para ofrecer una primera respuesta a las víctimas de delitos.

El curso, que ofrece un total de dieciséis plazas, se desarrollará durante tres jornadas matinales, a mediados de noviembre. Los objetivos de esta acción formativa son proporcionar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión emocional mediante diferentes técnicas y dinámicas, adaptadas a las necesidades de la función policial, según indica la comisaría. Otro propósito es mejorar las condiciones de salud física, mental y emocional de los policías gracias a esas prácticas.

El curso también persigue que los agentes sepan cómo identificar las respuestas ante una señal de alarma, así como tomar conciencia de los sentimientos y emociones. Durante las situaciones de estrés pueden resultar de ayuda estrategias para procurar mantener la calma. En la jornada formativa se expondrán algunas herramientas para que los policías sepan guardar el equilibrio emocional en los casos de máxima exigencia.

Aprender a regular emociones frente a situaciones difíciles que se le puedan presentar en el ejercicio de sus funciones de preservación de la seguridad ciudadana es otro de los objetivos de este curso organizado por la comisaría provincial.