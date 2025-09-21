«Playa de Lobos» inaugurará el OUFF y «La Deuda» será el film de clausura

Este sábado, Óscar Doviso, director artístico del OUFF (Ourense Film Festival), presentó en el centro cultural Marcos Valcárcel cuáles serán las películas encargadas de inaugurar y clausurar la 30ª edición de este año.

En ambos casos, serán un estreno a nivel nacional, es más, ya se adelanta desde la organización que quienes deseen verlos en el cine convencional tendrán que esperar algo más. Dos meses en el caso de la película de la inauguración y dos semanas en la de clausura.

«Playa de lobos», de Javier Veiga, será la encargada de inaugurar esta edición tan especial del OUFF el próximo viernes día 26. En esta comedia, con la interpretación del propio Veiga, figuran intérpretes como Guillermo Francella, Dani Rovira, Marta Hazas y Antonia San Juan.

Ellos darán vida a una cómica trama que comienza en un bar de la playa, con la discusión entre un turista y un camarero del local. Una discusión que parecería inofensiva ante el absurdo del turista que se niega a dejar su tumbona ante el enfado del hostelero, pero que virará a una desternillante dirección ante una extraña propuesta.

Mientras que para la gala de clausura la escogida será «La deuda», un film escrito, dirigido y protagonizado por Daniel Guzmán. En ella se podrá disfrutar de las actuaciones de Rosario García, Itziar Ituño, Susana Abaitua y Luis Tosar, a través de las cuales se dará a conocer la historia de un joven que convive con una mujer mayor y que trata desesperadamente de conseguir el dinero suficiente para evitar el desahucio de su casa al comprar el edificio un fondo de inversión. Además, Guzmán estará presente en la clausura para recibir la Calpurnia de Honra de esta edición por su trayectoria y compromiso con el cine social.

Dos historias que parten desde ópticas muy distintas, una cómica y la otra que surge de la intriga, pero que ahondan en temas de actualidad y cuyo trasfondo pondera la crítica social que solo tiene el poder de reivindicar el cine.

«Estoy convencido de que estas dos películas, que serán presentadas por sus directores en el auditorio municipal, van a cumplir las expectativas de los asistentes», expresó Doviso. «Bajo su apariencia ligera, ambas tienen un trasfondo para remover conciencias», advierte el director.