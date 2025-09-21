El parque natural del Xurés, otra joya medioambiental que se une a la larga lista de daños por el fuego

En el verano que pasa a la historia por los tres mayores incendios forestales de Galicia desde que hay registros —los tres, en la provincia de Ourense—, en el que el operativo de extinción se vio desbordado y decenas de casas fueron pasto de las llamas, el fuego infligió un golpe al patrimonio de todos, castigando con saña enclaves naturales de alto valor. Entre las casi 115.000 hectáreas arrasadas en la comunidad desde el 1 de julio, según la Xunta —la gran mayoría, más de 106.000 hectáreas, en suelo ourensano—, hay parajes de gran importancia medioambiental en los que han quedado amplias cicatrices. Como ejemplos, en este verano se ha quemado una inmensa extensión de Red Natura en el Macizo Central; las llamas han arrasado esta semana 2.000 hectáreas en territorio lucense de la Ribeira Sacra, que aspira a ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad; el fuego llegó en agosto a la cumbre de Galicia, a Pena Trevinca, amenazando el milenario Teixadal de Casaio; y en O Ribeiro, el pulmón verde de Ridimoas, un modelo de conservación y biodiversidad reconocido por la Unesco, también sufrió el fuego. Este domingo, un incendio que comenzó en dos focos en la zona de Río Caldo, en el concello de Lobios, sumaba al parque natural del Xurés, Reserva de la Biosfera, al negro balance de los daños ocasionados por los incendios en un verano fatídico.

A las 5.09 de la madrugada del sábado al domingo empezó a arder en Río Caldo. La consellería de Medio Rural estima en unas 3,5 hectáreas la superficie afectada. El fuego, en dos laderas enfrentadas, obligó a desplegar medios aéreos, porque la orografía del Xurés dificulta el despliegue de efectivos por tierra para atajar los incendios de sus montañas. Fueron desplegados recursos del servicio de extinción de Galicia y también colaboraron medios de Portugal: un helicóptero, diecinueve bomberos y cinco motobombas. Participaron en total tres helicópteros, dos aviones, trece agentes, diez motobombas y veinticuatro brigadas, dice la Xunta, que dio por controlado el incendio a las 20 horas. La humedad en la zona este domingo, del 60%, y temperaturas por debajo de 20º aportaron condiciones favorables.

Helicópteros cargan agua en el Sil para trabajar en la extinción en la Ribeira Sacra. / BRAIS LORENZO

La mejoría del tiempo, con ligeras precipitaciones y una caída de temperaturas, así como el intenso trabajo de dos bulldozer que consiguieron perimetrar la zona afectada, fueron claves para declarar la extinción, a primera hora de la madrugada del sábado al domingo, en el frente del concello ourensano de O Bolo. Ha arrasado 273 hectáreas, 192 de monte raso y 81 de arbolado.

La alerta se activó poco antes de la medianoche del jueves al viernes. La situación empeoró la tarde siguiente por el calor y el viento, con rachas de más de 40 kilómetros por hora. Durante el operativo fue necesario activar en dos ocasiones la situación 2 por el riesgo para lugares habitados. Tres localidades estuvieron confinadas, según el 112: Lentellais, O Bolo y Santa Cruz. A esta última aldea se acercaron las llamas. «El fuego estuvo al pie de las casas» en ese núcleo, afirma el alcalde, Miguel Ángel García. Con su experiencia de exbrigadista, el regidor participó en primera línea, para ayudar a los bomberos forestales y a los vecinos a contener las llamas y evitar desperfectos. Ninguna construcción resultó afectada finalmente, asegura el edil. Este lunes acudirá a la Guardia Civil para denunciar y que se investigue si el robo de herramientas de un tractor del Concello estacionado cerca del lugar donde comenzó el fuego puede estar conectado con el presunto autor de un incendio que García cree provocado. Comenzó a las 23.47 del jueves. «Alguien paró y plantó en una zona de monte cerca de la OU-533 y de una pista asfaltada que sube a los pueblos de Vilaseco y Balbuxán», baraja.

En plena Ribeira Sacra, una joya natural del interior de Galicia, el fuego ha arrasado 2.000 hectáreas entre los municipios lucenses de Pantón y Sober, afectando al Cañón del Sil y llevando el miedo a las aldeas. Varias casas se han quemado en Budián y San Román de Acedre, en el municipio de Pantón.

Una construcción de Budián, en Pantón, afectada por el incendio de la Ribeira Sacra. / BRAIS LORENZO

Como sucedió en la grave oleada de agosto, las llamas han vuelto a arrasar construcciones, además de las pertenencias y los recuerdos, ocasionado un gran impacto emocional a los afectados. También han ardido algunos viñedos. La situación había mejorado con respecto a jornadas previas pero los medios de extinción, por tierra y por aire, seguían atacando puntos calientes este domingo, con la orografía como rival. «La zona del río Sil es el sitio más conflictivo y los efectivos trabajan para intentar estabilizar el fuego», declaraba la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en una visita a zonas afectadas. Los damnificados por este fuego, declarado el pasado jueves y cuyo posible origen en investigación fue una chispa causada por el paso de un tren de mercancías, podrán acogerse a las ayudas de la Xunta.