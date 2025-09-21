Estos ourensanos cuidan de tu gato si no estás en casa

Que las mascotas han tomado el lugar de los niños en las casas ya no es ninguna novedad: en abril de este año, el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) publicó que la provincia de Ourense cuenta con 104.442 animales domésticos, más del triple de los jóvenes menores de 15 años que residen en esta misma zona. De ese número, más de 7.700 eran gatos, lo que muestra que, en los hogares ourensanos, hay más cantidad de felinos (contado sólo los registrados y con chip) que de niños de entre 0 y 4 años.

Con estos datos, es normal que, entre los viajes de vacaciones y la vuelta a largas jornadas de trabajo, haya dueños que no puedan pasar tanto tiempo como le gustaría con su micifú, pero encontrar a alguien de confianza que atienda las necesidades de su gato mientras no están en casa no suele ser tarea fácil. Para poner solución a este problema, Julián Martínez y Shaila González han lanzado Cat Sitter Ourense, un servicio de cuidado de estos animales en el propio hogar.

Cuidar de dueño a dueño

Estos emprendedores detectaron la necesidad por su propia experiencia como dueños de gatos. «Cuando quisimos irnos de vacaciones, nos dimos cuenta de que no había nadie que cubriera esta demanda, y tuvo que venir a mi casa una hermana mía que vive bastante lejos», cuenta Julián. Y es que aunque en Ourense, y por toda Galicia, existen multitud de opciones de alojamiento y guardería para canes y otros animales, en el caso de los felinos no es tan buena opción sacarlos del territorio al que están acostumbrados: «No son como los perros, tienen que estar en su casa para que anden a su aire, cómodos y tranquilos, si se les saca se pueden desorientar», continúa. Fue ahí cuando les surgió la idea de facilitar a otras familias el servicio del que ellos carecieron, y hace cosa de un mes (siguiendo el ejemplo de unas amistades que ya hacían lo mismo en Madrid) comenzaron con el servicio. Desde entonces, ya han atendido a cinco gatos, dándoles atención, cariño, comida o medicación cuando sus dueños estaban ausentes por diversos motivos. «Siempre que haya un gato solo y con necesidades, estaremos ahí», explica Cat Sitter Ourense. Un servicio que hacen más por pasión que por beneficio, ya que tanto Julián como Shaila, pareja, tienen trabajos fijos fuera de esta iniciativa.

Eso sí, aunque no hacen distinción por causa de ausencia, sí tienen una regla general a la hora de abordar un cuidado: «Nosotros siempre le exigimos al dueño del gato que vayamos a cuidar quedar antes con él», detalla Shaila. Y es que antes de aceptar o no el servicio, exigen visitar previamente el hogar al que acudirán para conocer al dueño y al felino, para de esta forma conocer más a fondo las necesidades del animal y su comportamiento, además de dar tranquilidad y crear un vínculo con el anfitrión humano de la casa.

Clientes satisfechos y confiantes

«Queremos transmitirle confianza, hacerle saber que somos gente responsable y seria», añaden. Esta sensación de seguridad se esmeran en mantenerla una vez inmersos en el cuidado: avisan al dueño por teléfono cada vez que entran y salen de la vivienda, le informan al momento de cualquier imprevisto o incidente y, recurrentemente, le envían vídeos y fotos de su micifú tranquilo y feliz.

La gata Bimba, felina de 20 años cuidada por Cat Sitter. / FdV

Este servicio satisfactorio ya lo ha experimentado la gatita Bimba, de 20 años. Su tutora, Sara, se iba 5 días de vacaciones, y aunque en otras ausencias de poca duración no había necesitado de nadie que la cuidara, la avanzada edad de su felina le preocupaba en este caso: «Se lle deixas comida, un gato pode aguantar só unha finde sen problema, pero Bimba agora necesita que lle dean a medicación, e sobre todo moito mimo», relata la propietaria. Sin saber en un principio a quién acudir, y inspirándole «certo mal rollo» meter a un desconocido en casa, dio con Cat Sitter Ourense a través de una aplicación. A día de hoy no se arrepiente de la decisión de contactarlos: «Quedei moi contenta, transmitíronme moita confianza. Bimba non é moi amigueira, pero déronlle moito cariño e ían avisándote de todo, non teño ningunha pega do trato que lle deron», afirma Sara.