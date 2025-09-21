Hoy, carrera popular en A Valenzá
El Paseo dos Amieiros de la parroquia de A Valenzá, en el municipio de Barbadás, acoge esta mañana una carrera popular. La competición cuenta con distintas categorías: biberón (para participantes menores de seis años), escolar (de seis a diecisiete años) y adultos. Las distintas pruebas comenzarán su recorrido a las 10.30, 10.40 y 11.00 horas, respectivamente.
