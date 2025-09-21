La fiscala de Medio Ambiente opta a ser la primera mujer al frente de la Fiscalía gallega

Desde 2005, Carmen Eiró Bouza (Ourense, 1969) ejerce como fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo en la provincia. Desde el 2020 es, además, la coordinadora autonómica de dicha especialidad del ministerio público. Eiró relevó en esta responsabilidad a Álvaro García Ortiz después del nombramiento de este último, en 2020, como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, un cargo previo a la designación de Ortiz como fiscal general, en 2022. Carmen Eiró, profunda conocedora del rural y especialista en materias como la lucha contra los incendios forestales y la persecución de las construcciones que vulneran la normativa de suelo y la ordenación territorial, ha decidido dar el paso para postularse como fiscal superior de Galicia.

Sería la primera mujer en ostentar la más elevada responsabilidad del ministerio público en la comunidad, en el caso de que resulte elegida. Es la segunda mujer en la historia de la Fiscalía gallega que se presenta al cargo de superior, tras Pilar Fernández en 2021. La ourensana competirá con más candidatos. Según las fuentes consultadas, entre los aspirantes que han presentado instancia en Galicia se encuentran, al menos, Antonio Roma, responsable de la institución en Santiago; Miguel Armenteros, fiscal jefe provincial de A Coruña; Carlos Varela, que ya fue fiscal superior entre 2004 y 2014; y, según informa Rosa Prieto, de La Opinión de A Coruña, Román Ruiz Alarcón, fiscal delegado en Galicia contra delitos económicos.

Después de más de diez años en el cargo, el hasta ahora fiscal superior de la comunidad, Fernando Suanzes, deja el puesto por jubilación forzosa, tras haber cumplido los 72 años. Su retiro es efectivo desde el 18 de septiembre. El teniente fiscal, José Ramón Piñol, ejerce la jefatura en funciones.

La convocatoria de la plaza se difundió en el BOE el pasado 5 de septiembre. Se abrió entonces un plazo de diez días naturales para formalizar las candidaturas, a contar desde el día 6 de este mes. Hubo una prórroga pero el periodo ya ha vencido. Una orden del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del pasado 4 de septiembre, convocó varios puestos vacantes de responsabilidad en el ministerio público, entre los que se incluyen la jefatura de la Fiscalía Superior de Galicia y también la de la demarcación provincial de Ourense.

La actual responsable aquí, Eva Regueiro Rodríguez, se ha presentado con la meta de revalidar el cargo por un segundo mandato de otros cinco años de duración. En septiembre de 2020, cuando tomó posesión del puesto por primera vez, se convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo de jefa de la Fiscalía en Ourense. Eva Regueiro es especialista en la jurisdicción social y también en el área civil, con un amplio conocimiento en materia de tutela y derechos de las personas con discapacidad.

En 2020, de la plantilla de la Fiscalía de Ourense surgieron dos candidatos para desempeñar el cargo de jefe provincial: Regueiro, por un lado, y el actual teniente fiscal, Julián Pardinas Sanz, por el otro (este último se jubila el próximo noviembre). En la actual convocatoria para la jefatura, no hay ningún fiscal destinado en Ourense que compita con Eva Regueiro.

Para postularse a fiscal superior es necesario pertenecer a la llamada segunda categoría del Ministerio Fiscal y contar, al menos, con 15 años de servicio en la carrera. Para fiscal jefe provincial, el requisito es de al menos 10 años de servicio.

El nombramiento de estos cargos de responsabilidad en la Fiscalía es discrecional. El Consejo Fiscal, presidido por el fiscal general del Estado, votará sobre las candidaturas presentadas. La decisión de este organismo no será vinculante. A continuación de este dictamen, el fiscal del Estado propondrá el nombramiento al Gobierno y será el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la deliberación del Consejo de Ministros, el que designe al nuevo responsable en Galicia de la Fiscalía.