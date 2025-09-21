La Diputación pagará un paseo en barco por dos noches de turismo rural en Ourense

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, ha lanzado la iniciativa “Navega o teu interior” para incrementar el tiempo de estancia media en el turismo rural fuera del periodo estival. Con esta acción promocional, los visitantes que reserven dos o más noches en uno de los más de 40 alojamientos ourensanos distinguidos con el sello de Calidad Turística verán incluida en su experiencia una ruta en ecobarco. Estas expediciones partirán de los embarcaderos de Castrelo de Miño y Muíños hasta finales de septiembre, mientras que durante el mes de octubre se podrá disfrutar el paseo desde Arnoia o Cortegada.

Además, la visita contará con maridaje: en el ecobarco podrán brindar y degustar una copa de Viño do Ribeiro, en una etapa en la que las fechas beneficiadas coinciden con la temporada de vendimia.

Esta campaña se ha puesto en marcha en colaboración con la Ruta do Viño do Ribeiro, la Asociación “Novo rural» y los alojamientos SICTED beneficiados. Forma parte también de un convenio de colaboración entre el Inorde y la Axencia de Turismo de Galicia para promover el turismo en la provincia de Ourense.