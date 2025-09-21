Celanova busca declarar San Breixo como lugar de memoria

Los familiares de las víctimas de la represión durante la Guerra Civil enterradas en el cementerio celanovés de San Breixo, junto al Comité de Memoria Histórica de la Comarca de Celanova, registrarán mañana lunes, 22 de septiembre, un escrito en la Subdelegación del Gobierno en Ourense para solicitar la declaración de San Breixo como un lugar de memoria, al amparo de los artículos 49 a 53 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre.

Acto de homenaje del pasado 23 de marzo. | Brais Lorenzo

El escrito se presenta de forma consciente en la fecha del aniversario de los fusilamientos de los siete asturianos en San Breixo. La exhumación de estos restos, en 2022, supuso una intervención pionera en la comarca ya que abrieron el camino a la investigación y localización de familias de las 90 víctimas del fascismo allí enterradas. Se cumplen seis meses desde los actos del 23 de marzo para la inauguración del memorial «Os 90 de San Breixo», momento en el que la Alcaldía de Celanova, el Gobierno central y la Xunta de Galicia se comprometieron a trabajar por el conocimiento y la divulgación de la memoria histórica de Celanova. El propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recogió la demanda de las familias de impulsar acciones de verdad, justicia y reparación.

Este mes de septiembre, un nieto de Pedro Jado Bermejo, un extremeño fallecido en la Prisión Central de Celanova en julio de 1942 y cuyo nombre figura en el memorial, se puso en contacto con el comité. Tras este hecho, han podido localizarse hasta 18 familias que aportaron sus firmas de apoyo a la declaración de lugar de memoria y con las que el comité sigue colaborando para avanzar en las identificaciones de los restos que aparecieron o que puedan hacerlo.

En el cementerio de San Breixo fueron enterrados 87 presos políticos que fallecieron por enfermedades en el mismo centro o fueron asesinados por los guardias de la Prisión Central entre 1938 y 1943. Además, allí recibieron sepultura los restos de dos de los hermanos Fuentes Canal, Manuel y Emilio, «paseados» el 16 de agosto de 1936, así como los del guerrillero Ramón Yáñez Pereira, que fue abatido en una operación de las fuerzas de represión de la dictadura el 13 de julio de 1943. En ese período de siete años hubo más víctimas de «paseos» en la comarca, o por culpa de las condiciones de la prisión que fallecieron en el hospital en Ourense. Por lo que el memorial honra a los enterrados en San Breixo. La declaración como lugar de memoria —la primera que promueve el comité entre los espacios de la villa—es urgente para garantizar su protección de cara a futuras investigaciones y a la localización de familias, ya que muchas aún hoy desconocen que allí fueron enterrados los suyos.

Después de los actos del 23 de marzo, el comité de Celanova realizó como asociación memorialista amparada por la ley una primera solicitud de declaración con un registro ante la Secretaría de Estado de Memoria. Ahora, buscan ampliarla con las solicitudes de los familiares, con la intención de que los órganos que estudiarán la propuesta de lugar de memoria comprendan que San Breixo no solo es un espacio de represión y memoria ampliamente documentado sino que también es una demanda social ampliamente compartida tanto en Celanova como lo es en el resto de Galicia, por parte de las familias y también de las comunidades de origen de las víctimas.