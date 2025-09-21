La carrera popular de San Martiño cambia su recorrido
Las obras en la avenida de Portugal obligan a rediseñar el trazado, que ahora será más rápido
d. a.
No acaban las novedades en la celebración del Magosto. A la intención del Concello de celebrar la fiesta en el barrio de A Ponte, se le suma un cambio en el trazado de la carrera popular de San Martiño. La competición, que se celebrará el jueves 9 de noviembre, no podrá seguir su recorrido habitual a causa de las obras en la Avenida Portugal. Eso sí, la San Martiño de este año promete en cuanto a espectáculo: el itinerario inédito que ha tenido que diseñar el concello tiene menos pendiente, y presenta un tramo final de casi tres kilómetros en línea recta.
La prueba saldrá del Puente del Milenio hacia el barrio de A Ponte, pasará por la calle Xesús Posa y la Avenida de Marín, volverá al centro de la ciudad por la Ponte Nova y avanzará por la Avenida Otero Pedrayo hacia el campus. Continuará después hacia la calle del Paseo, la Plaza Mayor, el Jardín del Posío, la calle de A Coruña, Nosa Señora da Saínza y Avenida de Zamora hasta la zona de Expourense, para regresar por la Avenida de Zamora, en una larga recta que continuará por la calle del Progreso hasta la meta que estará en la Plaza de Concepción Arenal.
El itinerario, de 10 km, será homologado y tendrá carácter excepcional para esta edición. El concello de Ourense diseñará un nuevo recorrido para la San Martiño 2026.
