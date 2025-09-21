130 animadores se forman en el colegio salesiano

«Me pregunto qué hacéis personas como vosotras pasando un fin de semana en un encuentro como esto, yo os manifiesto mi admiración porque estáis aquí y merece la pena. Bienvenidos a vuestra casa». Así recibió el director de la Casa Salesianos de Ourense al a los casi 130 educadores cristianos de tiempo libre que este fin de semana acudieron desde varias partes de España a la asamblea de animadores organizada por la Federación de Centros Xuvenís Don Bosco. Este encuentro, el único de sus características que convoca educadores de todas las modalidades, reúne a los jóvenes salesianos de la llamada Zona Noroeste de España, es decir, Galicia, Asturias y Castilla y León. De esta forma, a los 20 animadores locales pertenecientes a la Asociación Xuvenil Amencer se le sumaron religiosos de Valladolid, Palencia, León o Oviedo, entre otros.

Estas jornadas marcan el inicio del curso escolar 2024/2025, y tal como indica el gerente de la Asociación Xuvenil Amencer en Ourense, Xulio César Iglesias, «serve como último empuxón antes de comezar as clases».

Aunque varios de los voluntarios acaban dedicándose al campo de la educación formal y no formal, estas formaciones, no dotan de un reconocimiento titulado: los monitores salesianos comienzan a ser animadores en cuanto presentan su interés en su centro juvenil de referencia (no es necesario que hayan acudido a uno de los colegios de la congregación), donde según sus personalidades e intereses determinan con qué grupo de edad trabajará. A partir de ahí, las formaciones que ofrecen tanto la asociación Amencer como otras del resto del país son continuadas, y más que como una instrucción de pautas a seguir, sirven para compartir, ideas, propuestas y experiencias entre diferentes centros, para así crear numerosos vínculos entre la comunidad salesiana. Así se vio fielmente reflejado a la llegada a las jornadas de bienvenida de los diferentes grupos, donde ansiosas carreras y duraderos abrazos reflejaban la intensidad de las amistades que aquí se construyen.

Charlas

El encuentro contó con dos charlas tipo TED, en la que animadores ya veteranos contaron sus vivencias y establecieron un diálogo entre las diferentes generaciones de educadores. A esto le siguieron horas de trabajo en seminarios, grupos organizados tanto por el sector de edad al que se dedicaban los salesianos, en los que se conversaron acerca de las inquietudes y necesidades de las diferentes generaciones actuales; como por el tipo de tarea de animación al que se dedicaba cada animador, siendo una oportunidad para intercambiar dinámicas y recursos efectivos.

Las formaciones continuarán en el día de hoy, en el que tras pasar la noche en el albergue salesiano de Allariz, los animadores volverán a juntarse segundo modalidad de actuación para proyectar posibles juntanzas o campamentos a lo largo del curso. Seguidamente, los 130 voluntarios participarán en la eucaristía de la parroquia María Auxiliadora. Tras una comida en comunidad, cada grupo de animadores regresará a su ciudad de origen.