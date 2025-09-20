Vuelve Nexos, el programa de apoyo a mujeres vulnerables

La Concellería de Igualdade del Concello de Ourense pondrá en marcha en octubre una nueva edición del programa Nexos, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. La iniciativa se desarrollará hasta junio con tres sesiones mensuales que tendrán lugar los jueves, de 10.00 a 13.00 horas, con un máximo de 15 participantes por grupo.

El programa se realiza en el Centro de Información Municipal a las Mujeres y entre las temáticas que aborda destaca la violencia de género, la comunicación, la gestión emocional y la resolución de conflictos. Contará con profesionales especializadas en terapia del reencuentro, trabajo corporal y técnicas de relajación, entre otras disciplinas.

Las interesadas pueden obtener más información llamando al 988 393 191 o escribiendo al correo electrónico concelleriamuller@ourense.es.