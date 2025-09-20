Vuelve Nexos, el programa de apoyo a mujeres vulnerables
La Concellería de Igualdade del Concello de Ourense pondrá en marcha en octubre una nueva edición del programa Nexos, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. La iniciativa se desarrollará hasta junio con tres sesiones mensuales que tendrán lugar los jueves, de 10.00 a 13.00 horas, con un máximo de 15 participantes por grupo.
El programa se realiza en el Centro de Información Municipal a las Mujeres y entre las temáticas que aborda destaca la violencia de género, la comunicación, la gestión emocional y la resolución de conflictos. Contará con profesionales especializadas en terapia del reencuentro, trabajo corporal y técnicas de relajación, entre otras disciplinas.
Las interesadas pueden obtener más información llamando al 988 393 191 o escribiendo al correo electrónico concelleriamuller@ourense.es.
- Accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo
- El gas radón impide las clases de música en el Conservatorio de O Carballiño
- El Obispado solicita licencia para demoler la antigua Casa Diocesana de Ejercicios
- Desde Cea le desean ¡felices 100 años!
- Un mes después del inicio de la mayor ola de incendios que arrasó Ourense: así se gestionó la crisis
- El traslado forzoso de los placeros, en el aire tras un juicio de versiones opuestas
- Detenido por quemar el monte con un soplete en plena ola de incendios
- Cuenta atrás para el ‘practicum’