El subdelegado del Gobierno no garantiza una solución a los horarios del AVE en A Gudiña

Representantes de la Plataforma Dereito ao Tren se reunieron con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos. Denunciaron la excepcionalidad de los horarios —el primer tren desde A Gudiña o Sanabria llega a Madrid a las 14:08 horas, frente a las llegadas antes de las 9:30 en la mayoría de líneas AVE—, y la ausencia de bonos de descuento para viajeros frecuentes. Santos reconoció la necesidad de ajustes ante el incremento de la demanda de alta velocidad y que mantiene contactos con los responsables de las decisiones, pero admitió que no puede garantizar una solución. La plataforma reclama la restitución de horarios útiles en la estación Porta de Galicia-A Gudiña, tras la supresión de frecuencias por parte de Renfe en la línea Madrid–Zamora–Ourense–Santiago, que deja sin un transporte público eficaz a más de 150.000 ciudadanos del este de Ourense y del noreste de Portugal, ya que los nuevos horarios impiden desplazarse y regresar en el mismo día a destinos como Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense o Madrid.

Afecta gravemente a la vida laboral, académica, sanitaria y familiar de la población. La plataforma lamenta que no se haya confirmado la recuperación de horarios compatibles con los desplazamientos diarios a corto plazo y exige medidas urgentes que devuelvan a la estación un transporte público útil, accesible y adaptado a las necesidades reales.