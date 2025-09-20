La Real Banda de Gaitas viaja a Colombia, a Termatalia
A.F.
Ourense
La Real Banda de Gaitas de la Diputación, dirigida por Xosé Lois Foxo, participa en Termatalia Colombia 2025, la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar, que organiza Expourense y que en esta edición se celebra en la localidad colombiana de Paipa los días 24, 25 y 26. Dentro del programa de hermamiento entre Galicia y Colombia, es el primer viaje da Real Banda a este país.
