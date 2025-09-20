La prisión, inmersa en una obra integral tras reducir la ocupación a 188 internos

El centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, la prisión provincial de Ourense, se inauguró en mayo de 1987. Unos meses antes de su cuarenta aniversario, a finales de 2026, habrán finalizado —si se cumplen los plazos— las dos actuaciones que conforman la profunda remodelación de todos los módulos de la prisión. Dos empresas ourensanas, Extraco y Proyecon Galicia, son las adjudicatarias de las dos obras que, con una inversión conjunta de 6,2 millones de euros, mejorarán la eficiencia energética y remodelarán módulos y dependencias, para lograr espacios «más seguros, funcionales y humanos, favoreciendo la convivencia, la seguridad y la dignidad, y contribuyendo a que el centro siga siendo un referente y pionero», resumió este viernes el director, Francisco González. Para facilitar los trabajos sin comprometer las condiciones de seguridad estricta en una instalación para personas privadas de libertad, ha sido necesario el traslado provisional, a otras prisiones de Galicia, de un centenar de reclusos. En la actualidad, por las obras, la ocupación se sitúa en mínimos históricos: 188 internos (161 de ellos, varones).

El objetivo del centro penitenciario es la reeducación y la reinserción social, subrayó el director en su discurso del acto de celebración de la Merced, la patrona de Instituciones Penitenciarias. El sentido del sistema y el reto de funcionarios, voluntarios y entidades sociales implicadas en la reinserción es «acompañar» a los presos «y darles oportunidades para crecer, reintegrarse a la sociedad como personas responsables y superar sus adicciones», con la meta de que «puedan reconstruir su camino», dijo González.

Reconocimientos

La remodelación total del centro pretende mejorar las condiciones materiales para facilitar que Pereiro continúe como centro «referente en la transformación y reinserción» de los presos.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a internos, funcionarios y representantes de entidades sociales. Cuatro trabajadores recibieron una mención honorífica por 25 años de servicio. Además, el centro ensalza la labor del área de Trabajo Social del CHUO, que facilita los traslados de reclusos y las visitas a familiares hospitalizados; del grupo de pastoral penitenciaria; de la entidad Concaes, que trabaja por la inserción social y la justicia restaurativa, para reparar el daño —la entidad ha trabajado con casi 40 internos de Pereiro en 2025—, así como del equipo Epyco, que interviene para mejorar las opciones de empleo de los reclusos. Se otorgaron medallas penitenciarias a la letrada de administración de justicia de Vigilancia Penitenciaria, Ana Cajoto, y al área social del COB, por la actividad semanal de la escuela de baloncesto en el centro, con el deporte como motivación, aprendizaje y salud. A título póstumo, el centro otorga medallas a los funcionarios Faustino Fontela y Tomás García. Fue el momento más emotivo.

Asimismo, el director elogió el «compromiso y calidad humana» de la subdirectora de Tratamiento, Ana Martínez, que cambia de destino. «Tu dedicación marcó la diferencia», alaba el jefe de Pereiro.

El acto de la Merced también pone en el foco a los internos que evolucionan de forma destacada en prisión. El centro reconoce el avance de cinco de ellos en los ámbitos terapéutico, educativo, personal, laboral y en cuanto a valores de deportividad, respectivamente. «Animo a los internos a aprovechar su tiempo aquí para crecer, aprender y reflexionar. Cada día que dedican a formarse, a trabajar en su desarrollo personal y a construir habilidades es un paso a su reinserción», incide el director.

K. A. V., un joven de 25 años, es uno de estos reclusos cuya evolución destaca Pereiro, donde lleva un año y medio. Le quedan dos años y medio más de condena. En el centro ha adquirido formación en cocina y geriatría, y también realiza cursos de geriatría, porque ejerce como interno de apoyo en el módulo de enfermería. «He tenido casos prácticos con compañeros con patologías físicas y psicológicas. Este aprendizaje me ayuda a tener más calma, empatía y saber controlar la situación», valora. Quiere ampliar su formación en el ámbito geriátrico y tiene un sueño: ser fisioterapeuta, su meta desde los diez años. También ve con buenos ojos llegar a trabajar como cuidador en una residencia geriátrica. «Estoy aprovechando el tiempo aquí, estoy haciendo también Bachillerato». Su fin es tener otra oportunidad y empezar de cero, con nuevas bases, cuando sea libre.