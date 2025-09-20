A prisión por un atraco con arma blanca que hirió en las manos a la víctima
Redacción
El juez de guardia de Ourense decretó el ingreso en prisión provisional de un hombre detenido por un robo con violencia e intimidación cometido en el barrio de O Vinteún, de madrugada, el pasado martes. La víctima fue asaltada y atacada con un arma blanca. Al intentar evitar el robo sufrió varios pinchazos que le provocaron lesiones en las manos. Contó los hechos a una patrulla con la que se cruzó en la calle. Dijo a los agentes que, cuando iba caminando a su casa, se le acercó una persona, interrumpió su marcha, lo acorraló en un portal y, tras un forcejeo, notó pinchazos y cortes en las manos. El atracador le sustrajo todas sus pertenenencias de los bolsillos. Los policías localizaron al sospechoso en calles próximas. Llevaba un arma blanca y el móvil del perjudicado. La comisaría atribuye esta detención a la «intensificación de los dispositivos de seguridad» en varios barrios.
