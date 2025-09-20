Un presunto ladrón trata de esconderse en un portal

La Guardia Civil detuvo este miércoles a un hombre de Ourense de 37 años por dos robos con fuerza en dos comercios de O Carballiño. El instituto armado recibió una llamada de una encargada de uno de los negocios, que informaba del robo. Los agentes se trasladaron al lugar y establecieron un dispositivo de búsqueda por la zona. El sospechoso fue localizado en el interior de un portal próximo al lugar del robo, donde trataba de esconderse. Se le incautaron 230 euros y un destornillador, un objeto presuntamente utilizado para forzar la puerta de entrada al local. Durante la detención, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que se había cometido otro robo en la zona. Al revisar las cámaras, los agentes comprobaron que se trataba de la misma persona.